Wolfsburg

„Himmlisch leben!“ – unter diesem Thema stand der zentrale Gottesdienst des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Aus vielen Gemeinden wie der Nordstadtgemeinde, der Diakonie, aus der Stadtmission und der Michaelis-Gemeinde in Fallersleben waren die Besucherinnen und Besucher gekommen. Wegen der Corona-Krise fand er nicht wie gewohnt auf dem Klieversberg und wegen des Wetters nicht im Freien, sondern in der Kreuzkirche statt.

Superintendent Christian Berndt und Pastor Johannes Thormeier, zuständig für die Liturgie, begrüßten die Gottesdienstbesucher. In seiner Predigt betonte Christian Berndt, dass die Gläubigen das himmlische Leben weitergeben sollten. Auch Jesus habe Menschen, die ihm gefolgt seien, losgeschickt unter dem Bibelwort aus dem Johannesevangelium: „Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen – das Leben in seiner ganzen Fülle.“

So stellten während des Gottesdienstes Berndt und die Öffentlichkeitsbeauftragte Frauke Josuweit die Aktion „Himmelsbotin und Himmelsbote“ vor. 1000 kleine Päckchen („Himmelsgrüße“) mit leckerer Schokolade und dem Johannes-Bibelzitat waren vorbereitet worden, damit sie von Interessierten im Stadtgebiet verteilt werden. Eine Himmelsbotin war Hilma Wolf-Doettinchem. „Ich werde die Kästchen in der Innenstadt ausgeben und hoffe, so mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und durch das Verteilen werden wir wieder sichtbar“, sagte sie. Peter Kassel aus der Ehmer St. Ludgeri-Gemeinde: „Es ist ein gelungenes und fantasievolles Format. Ich nehme sie gern mit.“

„Himmelsgrüße“: Diese kleinen Päckchen werden im ganzen Stadtgebiet verteilt. Quelle: Britta Schulze

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Lorrie Berndt am E-Piano und Christian Höfflin mit der Trompete umrahmt. Bei Liedern wie „Heaven Is In My Heart“ und „Oh, When The Saints Go Marching In“ wippten und swingten Zuhörer im Rhythmus mit und spendeten den Beiden viel Beifall. Für den technischen Ablauf war Jan Grassl zuständig, und die Kollekte war für das Projekt des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis „Lernräume für Vor- und Grundschulkinder“ bestimmt.

Pastor Thormeier: „Ich freue mich, dass so viele Menschen aus so vielen Gemeinden zusammengekommen sind“

Besucher Michael Kühn aus der Stephanus-Gemeinde war sehr zufrieden mit dem Himmelfahrtsgottesdienst: „Ich fand es gut, dass er stattgefunden hat. Die Idee, kleine Kästchen an Nachbarn zu verteilen, ist prima.“ Und Pastor Thormeier freute sich, dass „so viele Menschen aus so vielen Gemeinde zusammengekommen sind.“

Von Manfred Wille