Kreuzheide: Einbrecher scheitern an gut gesicherter Terrassentür

Kreuzheide

Diese Tür haben die Einbrecher nicht knacken können: Unbekannte versuchten am Mittwochnachmittag in eine Wohnhaus im Holbeinweg in der Kreuzheide einzusteigen – scheiterten aber an der gut gesicherten Terrassentür. Sie mussten ohne Beute abziehen, hinterließen aber einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Laut polizeilicher Ermittlungen ereignete sich die Tat am Mittwochnachmittag, zwischen 15 und 18.20 Uhr, als die Eigentümer nicht zu Hause waren. Offenbar kletterten die Einbrecher zunächst über das Gartentor und gelangten so an die rückwärtige Gebäudeseite. Dort machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Tür gewaltsam zu öffnen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen den Tatort.

Versuchter Einbruch in der Kreuzheide: Die Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Schätzungen haben die Unbekannten hierbei einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Telefon 05361/4646-0 entgegen.

Von der Redaktion