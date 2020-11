Wolfsburg

Jessica Leo (42) war sprachlos als sie die Diagnose ihres Sohnes mitgeteilt bekam. Auf dem MRT war ein schwarzer Punkt im Kopf von Lyzian zu sehen, ein bösartiger Hirntumor, so groß wie ein Tischtennisball. „Ich habe geweint, wir waren schockiert, ich konnte nicht mehr reden“, sagt die Mutter. Das war am 13. März diesen Jahres, kurz nach Lyzians drittem Geburtstag. Lyzian schwankte beim Laufen und schielte, deshalb ging seine Mutter zu mehreren Ärzten. Als sie in die Neurologie überwiesen wurde ging alles sehr schnell. Schon am nächsten Tag sollte Lyzian in Hannover operiert werden. Sein Zustand war kritisch. Denn, ein verschlossenes Ventrikel hätte seinen Hirndruck in kürzester Zeit ansteigen lassen.

Tumor-Operation: Lyzian spricht nicht mehr

Lyzian wurde operiert. Direkt danach konnte er noch sprechen. „Er hat Mama und Papa und noch ein paar andere Dinge gesagt“, erinnert sich seine Mutter. Am Tag darauf war Stille, Lyzian redete nicht mehr und er konnte nicht mehr schlucken. „Die Ärzte sagten uns, dass der Mutismus mehrere Monate andauern kann“, berichtet Leo. Denn, während der Operation werde das Gehirn gereizt, Nervenbahnen werden angekratzt. Besuchen durften die Eltern ihren Sohn damals wegen Corona nur im Wechsel.

„Der Tumor war ein Stück in das Stammhirn eingewachsen, komplett entfernt werden konnte er während der Operation nicht“, sagt Leo. Lyzian musste zur Chemotherapie. Drei Hochdosis-Chemo-Blöcke folgten und er bekam eigene Stammzellen transplantiert.

Chemotherapie : Lyzian kämpft mit den Nebenwirkungen

Die ersten Chemotherapien hatte Lyzian fast ohne Nebenwirkung überstanden. Den zweite Hochdosis-Block nicht: Lyzian bekam Fieber, erbrach Blut, hatte eine Schleimhautenzündung mit Blasen im Mund und in der Speiseröhre. „Sein Bauch schwoll an, die Ärzte diagnostizierte einen lebensgefährliche Venenverschlusskrankheit der Leber“, sagt Leo. Lyzian kämpfte weiter.

Lyzian (3) im Krankenhaus: Eine wenig Ablenkung mit Spielzeug tat dem Jungen gut. Quelle: Jessica Leo

Hinter der Wolfsburger Familie lagen Monate voller Bangen und Sorgen – dann Erleichterung: Bei einem Kontroll-MRT war der Tumor nicht mehr messbar. Mittlerweile geht es Lyzian besser, besiegt sei der Krebs jedoch erst nach fünf Jahren, berichtet Leo. Ende Oktober ging es für Lyzian direkt aus der Medizinischen Hochschule in die Frühreha. Seit dem ersten September waren sie nicht mehr zuhause. Er muss in der Reha alles neu lernen: Sprechen, Laufen, die Feinmotorik muss trainiert werden.

Um sich um ihren Sohn zu kümmern und um ihn vor einer Ansteckung zu schützen, gab Jessica Leo ihre Arbeit auf. Als Kinderschminkerin war sie häufig in Kontakt mit anderen Kindern. „Lyzian hatte ein geschwächtes Immunsystem. Ich hätte ihn über den Kontakt zu anderen Kindern anstecken können“, berichtet Leo, die selbst unter den Spätfolgen eines geplatzten Aneurysma leidet. Auch Lyzians Vater kann krankheitsbedingt seiner Arbeit derzeit nicht nachgehen. „Für uns wird es finanziell eng“, sagt Leo. Eine Paypal-Spendenaktion soll helfen, über die Runden zu kommen. Knapp 4000 Euro wurden bereits gespendet.

Auch auf der Facebook-Seite der „WOB Mamas“ wurde für die Familie ein Spendenaufruf gestartet. Erlöse eines Online-Flohmarktes können darüber direkt an das Paypal-Spendenkonto fließen.

