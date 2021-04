Die Wolfsburgerin Imke Bendewald von der Keramik-Malschule „Die Pinselei“ bietet auch über Ostern eine „Maltüte für zu Hause“ an. Die Sets mit der Keramik und den Farben werden online ausgesucht. Anschließend wird das Geschirr oder die Figuren zu Hause bemalt und wieder in der Werkstatt zum Brennen abgegeben.

