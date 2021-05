Kranzniederlegung: Wolfsburger gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Wolfsburg

Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 fanden am Samstag in Wolfsburg mehrere Kranzniederlegungen mit stillem Gedenken statt. Auch auf dem Werksgelände von Volkswagen wurde ein Kranz niedergelegt und der Zwangsarbeiter von damals gedacht. Die zentrale Gedenkfeier fand in der Nordstadt an der Gedenkstätte für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nahe der Werderstraße statt.

Vertreter vieler Vereine und Institutionen, von Gewerkschaften und Parteien waren am Samstagvormittag zur Gedenkstätte gekommen. Darunter auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der zuvor schon zusammen mit Vertretern aus der Politik, von Volkswagen und weiteren Beteiligten an der Gedenkstätte am Laagberg und auf dem Sara-Frenkel-Platz Kränze niedergelegt und mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht hatten.

Der Verein „Erinnern und Zukunft" hat die Veranstaltung mit mehreren anderen Gruppen organisiert.

Organisiert hatte die Veranstaltung der Wolfsburger Verein „Erinnerung und Zukunft“ zusammen mit zahlreichen Gruppierungen.

Die zentrale Rede in der Gedenkstätte an der Werderstraße hielt der Historiker Prof. Manfred Grieger von der Georg August Universität Göttingen. Er war bis 2016 Chefhistoriker der Volkswagen AG und beschäftige sich mit dem dunklen Kapitel der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs bei dem Autobauer.

Kritik an aktueller Geschichtevergessenheit

Unter anderem ging er auf die aktuelle Situation ein, in der Menschen sich als stigmatisiert darstellten und mit Opfern aus dem Nationalsozialismus verglichen. Die Geschichtsvergessenheit habe hier eine neue Qualität erreicht, gegen die sich allein „mit moralischen Appellen nicht vorgehen lässt“.

Werderstraße: Flaggen und Banner machten auf das stille Gedenken und Ermahnen aufmerksam. Quelle: Boris Baschin

Wichtig sei die systematische Aufarbeitung des örtlichen Widerstands einzelner Personen in Wolfsburg. Grieger brachte hierzu einige Beispiele. „Dabei geht es nicht um neue Heldengeschichten, sondern um Beispiele für unangepasstes Verhalten“, erklärte er.

Zu Wort kamen auch die Abiturienten der Leonardo-Da-Vinci-Schule Francesca Merletti und Francesco Maria Licata. Beide sind erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Die Schüler des Geschichtskurses von Lehrer Lorenzo Burlando erzählten von der schrecklichen Deportation italienischer Soldaten im September 1943, als Marshall Badoglio Italiens Austritt aus dem Krieg erklärte.

Francesca Merletti und Francesco Maria Licata: Beide sind erst seit ein paar Jahren in Deutschland und erzählten von der schrecklichen Deportation italienischer Soldaten im September 1943. Quelle: Boris Baschin

Die Gefangenen seien für die Nazis Verräter und für die Mitgefangenen faschistische Verbrecher gewesen. Aus italienischer Sicht müsse man die Geschichte daher sehr ambivalent betrachten. Merletti und Licata schlossen allerdings mit versöhnlichen Worten: „Was uns heute mit den Menschen verbindet, ist Europäer zu sein.“ Heute genieße man Freiheit. „Erinnerung ist eines der besten Mittel, diese Freiheit zu behalten.“

Auf dem VW-Gelände kamen unter anderem Wilfried von Rath, Vorstand Personal Marke Volkswagen Pkw, Daniela Cavallo, Konzernbetriebsratsvorsitzende, und Werkleiter Dr. Rainer Fessel zum gemeinsamen Gedenken zusammen. „Der 8. Mai 1945 bedeutet nicht nur das Ende des Kriegs, er markiert auch den Aufbruch in eine neue Zeit“, sagte Cavallo. „Aber Frieden und Toleranz sind weiterhin keine Selbstverständlichkeit, das zeigt Tag für Tag der Blick in die Nachrichten. Es ist außerordentlich wichtig, sich für den Erhalt dieser Werte stark zu machen – bei Volkswagen und in der ganzen Gesellschaft.“

