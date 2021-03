Kostenlose Schnelltests und Selbsttests in Wolfsburg noch Mangelware

Wolfsburg

Der Bund übernimmt seit Montag die Kosten für einen Schnelltest pro Bürger und Woche. Doch zum Start dieses Angebots sind viele Fragen offen. Im Wolfsburger Klinikum startete der Betrieb im Testzentrum zwar reibungslos – dort können aber zunächst nur 180 Personen in der Woche getestet werden. Die Ärzte sind ausgelastet, auch die Apotheken winken ab.

Den meisten fehlt es an Personal und Räumen zum Testen

„Das können wir personell nicht leisten, ohne die sonstige Versorgung zu gefährden“, sagt Henrik Dörschner, Inhaber der Porsche-Apotheke. Und Rainer Camehn von der Sonnen-Apotheke zweifelt generell an der Sinnhaftigkeit von Flächentests. Helge Hagedorn von den Phoenix-Apotheken sieht noch ein weiteres Problem: „Unsere Mitarbeiter sind noch gar nicht geimpft.“ Offen ist auch noch, wie genau die kostenlosen Tests erfasst werden sollen, um Mehrfachtests einer Person pro Woche zu verhindern.

In Galerie-Apotheke wird bereits die Durchführung von Antigen-Schnelltests angeboten, die man aber noch selbst bezahlen muss. „Wir planen, auch die kostenlosen Schnelltests anzubieten“, so Apothekerin Katrin Meyer. Doch derzeit müsse man die Kunden noch auf die nächste Woche vertrösten. Es müssten erst Verträge beim Land Niedersachsen eingereicht und eine Genehmigung vom Gesundheitsamt eingeholt werden.

Arztpraxen brauchen die Kapazitäten für Grundversorgung und Impfungen

Das Personal in den Arztpraxen hat bereits alle Hände voll zu tun, sagt Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärzte in Wolfsburg. „Wir müssen die Grundversorgung gewährleisten und haben bereits genug mit den Abstrichen von Patienten mit Corona-Symptomen zu tun – wie sollen wir da noch die Tests von asymptomatischen Menschen logistisch leisten?“ Zudem müsse der Start der Impfungen in den Arztpraxen vorbereitet werden. „Die Lösung der Krise kann nur das Impfen sein.“

Die Laien-Selbsttests für zuhause sind Mangelware

Neben den kostenlosen Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, gibt es Selbsttests für zuhause. Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, dies kann man also auch selbst machen. Doch die ersten Corona-Selbsttests bei den Discountern Aldi und Lidl am Wochenende waren schnell vergriffen. Aldi teilt mit, man erhalte in dieser Woche Nachschub. Die Abgabemenge bleibe nach wie vor auf ein Test-Set pro Käufer begrenzt.

In den Drogerien Rossmann und dm sollen die Selbsttests im Laufe der Woche erhältlich sein. Die Edeka-Supermärkte wollen die Tests „in Kürze“ anbieten. Rewe teilte mit, seine Supermärkte sollten mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen. Auch die Discount-Töchter der beiden Handelsunternehmen, Netto und Penny, wollen in den Verkauf der Selbsttests einsteigen.

Wolfsburger Apotheken rechnen mit ersten Selbsttest-Lieferungen in dieser Woche

Auch die Wolfsburger Apotheken haben bereits Corona-Schnelltests für Laien bestellt, die im Laufe dieser Woche eintreffen sollen. „Die Nachfrage bei den Kunden ist seit heute spürbar gestiegen“, berichtet Camehn von der Sonnen-Apotheke. Auch Dörschner von der Porsche-Apotheke hat schon ein paar Hundert Selbsttests bestellt, die man sehnsüchtig erwarte, auch um das eigene Personal testen zu können. „Mit den Kampfpreisen der Discounter können wir nicht mithalten“, sagt Dörschner. Im Schnitt beziffern die Apotheker den Preis pro Test auf zehn Euro. „Die Tests können jetzt schon bei uns reserviert werden“, sagt auch Hagedorn von den Phoenix-Apotheken. Meyer von der Galerie-Apotheke rechnet in der nächsten Woche mit einer ersten Lieferung. Bislang gebe es die Tests nur in größeren Sets von 20 Stück, die meist von kleinen Unternehmen gekauft würden.

Von Christian Opel