Kostenlose Jazz-Konzerte in der Wolfsburger City: So können Sie dabei sein

Stadtmitte

Mit sinkender Inzidenz kehrt wieder Leben zurück in die Wolfsburger Innenstadt: Vom 3. Juli bis zum 7. August bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mit der 22. Auflage von „Jazz & more“ jeden Samstag sechs kostenfreie Konzerte auf dem Hugo-Bork-Platz an. Die Konzerte finden jeweils in der Zeit von 11 bis 14 Uhr statt.

Der Zutritt ist nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Es wird bis zu 400 Plätze geben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Termine im Überblick 3. Juli von 11 bis 14 Uhr – Excelsior Jazzmen (unterstützt durch Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg) 10. Juli von 11 bis 14 Uhr – Bluespower (unterstützt durch IG Metall Wolfsburg) 17. Juli von 11 bis 14 Uhr – Frisco Five (unterstützt durch Ehme de Riese) 24. Juli von 11 bis 14 Uhr – Brazzo Brazzone (unterstützt durch ADAC Geschäftsstelle & Reisebüro Wolfsburg) 31. Juli von 11 bis 14 Uhr – Traditional Old Merry Tale Jazzband (unterstützt durch LSW) 7. August von 11 bis 14 Uhr – Saratoga Seven Jazzband (unterstützt durch Volksbank BraWo)

Excelsior Jazzmen: Mit dieser Kombo startet die Reihe „Jazz & more“ in Wolfsburg. Quelle: Excelsior Jazzmen

„Auch in diesem Jahr kann das bekannte Konzept der Traditionsveranstaltung ‚Jazz & more‘ mit sechs bespielten Sonnabenden wieder stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass wir die beliebte Konzertreihe anbieten können“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Jazz & more: Veranstaltungsfläche wird eingezäunt

Die eingezäunte Veranstaltungsfläche sorgt dafür, dass die Besucherströme am Ein- undAusgang entsprechend kontrolliert werden können. Die Einlasskontrolle wird an zwei Eingängen erfolgen. „Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne die diese Veranstaltung auch in diesem Jahr nicht möglich wäre“, ergänzt Frank Hitzschke, Bereichsleiter City-Management.

