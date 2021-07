Wolfsburg

Endlich Ferien – und in Wolfsburg ist viel los! In der Autostadt wird die Riesenrutsche und die Zipline eingeweiht, das Phaeno startet mit dem Sommer-Programm und dann finden noch viele Konzerte in Wolfsburg statt. Die WAZ gibt einen Überblick über die Veranstaltungen vom 23. bis zum 25. Juli.

Open-Air-Konzert und Kino im Biergarten

Seit April 2020 ist der Sauna-Klub geschlossen und deshalb wird die Location gewechselt: Am Freitag, 23. Juli, treten zwei Bands auf der Bühne im Biergarten auf. Um 18 Uhr stellen „Gr:mm“ ihr neues Alternative-/ Emo-Projekt vor, um 20 Uhr mit „Boxing Fox“ erleben die Zuschauer Ska, Raggae und Punkrock. Die Tickets sind an der Abendkasse für 12 Euro erhältlich.

Im Biergarten des Hallenbades wird am 24. Juli um 21 Uhr der Action-Film„Tenet“ gezeigt. Tickets kosten sieben Euro an der Abendkasse und sie sind online unter hallenbad.de erhältlich.

„Sommer Sinne“ und „Jazz & More“ auf dem Hugo-Bork-Platz

Die Veranstaltungsreihe „Sommer Sinne“ auf dem Hugo-Bork-Platz geht am Freitag, 23. Juli, weiter. Der Maritime Chor Wolfsburg steht von 16 bis 17 Uhr auf der Bühne, um 18 Uhr präsentieren Geza Gal und Axel Uhde Lieblingssongs aus Soul, Jazz und Blues. Zum Abschluss spielt „Souluk“ von 20 bis 21 Uhr.

Am Samstag tanzen die „Only Ladies Wolfsburg“ von 14.45 bis 15.10 Uhr. Unter dem Motto „T-Tanzstück“ findet von 15.30 bis 16 Uhr Tanzakrobatik statt. Eine Show von „Hobbit Musictainment“ erleben die Zuschauer von 18 bis 20 Uhr. Im Rahmen von „Jazz & More“ tritt am Samstag von 11 bis 14 Uhr „Brazzo Brazzone“ auf.

Jazz and More: Brazzo Brazzone tritt am Samstag auf dem Hugo-Bork-Platz auf. Quelle: Brazzo Brazzone

Die Konzerte in der Wolfsburger City sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gäste benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test, sie müssen geimpft oder genesen sein und sie müssen sich vor Ort über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog registrieren.

Kulturquartier bietet kreative Mitmachaktionen an

Das Kulturquartier gestaltet das Format „Sommer Sinne – Wolfsburger Kulturwochen“ mit. Partner vom Kulturquartier sind Kunstmuseum, Planetarium, Scharoun Theater, CongressPark, Leonardo Hotel Wolfsburg und das Südkopf-Centermanagement mit seinen künftigen Museums-Arkaden sowie die Volksbank BraWo als Fördermitglied.

Neues „kulturquartier“: Siebenköpfige Interessengemeinschaft stärkt Kulturschwerpunkt an Wolfsburger Südkopf. Quelle: Kulturquartier Wolfsburg

Als besonderen Ort installiert das Kunstmuseum einen „Urban Garden“ am Hollerplatz. Mit einer kleinen Bühne und Sitzmöglichkeiten wird der Urban Garden im Juli und August als Ort der Begegnung und Eventlocation genutzt.

Zudem gibt es ein kreatives Mitmachangebot: Am Freitag, 23. Juli, werden bei Urban Sculpture einzigartige Figuren aus Papier gestaltet und am Samstag, 24. Juli, zeichnen die Teilnehmer bei Urban Sketching Schatten und rätselhafte Bilder.

Sommer-Spaß in der Autostadt mit Rutsche und Zipline:

Der „Sommerspaß“ dauert vom 16. Juli bis 12. September. Hauptattraktionen sind Live-Konzerte auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon, eine 18,5 Meter hohe Riesenrutsche am ZeitHaus, und eine Zipline (Seilrutsche) übers Autostadtgelände. Natürlich gibt es auch die Entspannungslandschaft „Cool Summer Island“ mit Strand, Cocktails und Tretbootfahrten.

An diesem Wochenende kann der „Sommerspaß“ in der Autostadt beginnen: Für die Kinder gibt es Rutschen und die Erwachsenen können sich auf der „Cool Summer Island“ entspannen. Quelle: Anja Weber

Zudem können die Gäste der Autostadt auch Live-Konzerte erleben. Am Samstag um 17 Uhr singt Lucy Woodward, am Sonntag um 16 Uhr tritt die Band „Marina & The Kats“ auf. Für die Auftritte benötigen die Besucher eine Eintrittskarte und ein Platzticket, dieses kann online unter autostadt.de gebucht werden.

Neue Ausstellung im Phaeno und Kunstverein Wolfsburg

Viel erleben können die Wolfsburger auch im Phaeno. Geschäftsführer Michel Junge und Projektleiter Davy Champion haben das Sommer-Programm vorgestellt: Dreimal am Tag finden Wissenschafts-Shows statt, eine große Outdoor-Ausstellung zeigt neue Exponate und die Besucher können auf besonderen Instrumenten musizieren. Am 23. Juli feiert das Wissenschaftsmuseum den 15. Geburtstag sogar mit freiem Eintritt.

Der Kunstverein Wolfsburg zeigt zwischen dem 23. Juli und dem 12. September die Ausstellung „Das Unerwartete“ in seinen Räumen im Schloss Wolfsburg. Volkswagen fördert den Verein bereits seit dem Jahr 2000 und unterstützt damit auch an seinem Unternehmensstandort eine lebendige und kreative Kulturlandschaft. Zudem eröffnet der Kunstverein „im Raum für Freunde“ noch die Ausstellung „Hidden Surface“ der Wolfsburger Künstlerin Yoko Haneda.

Spaziergang durch die Gärten des Schlosses Wolfsburg

Auf einen Nachmittagsspaziergang durch die Gärten um Schloss Wolfsburg geht Gundula Zahr, Mitarbeiterin des Stadtmuseums im M2K, am Sonntag, 25. Juli. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Stadtmuseum in den Schlossremisen. Die Teilnehmer erfahren viel über die Geschichte des Schlosses und seiner einstigen Bewohnerinnen und Bewohner. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich per Mail an stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter (05361) 281040.

Historische Führung und lebendige Geschichte in Fallersleben

Ein Rundgang durch Teile des Schlossparks und der Fallersleber Altstadt findet am Sonntag, 25. Juli, statt. Um 15 Uhr beginnt die Führung an der Barocktreppe des Schlosses Fallersleben. An verschiedenen Plätzen zeigen die Mitglieder der Theater AG des Kultur- und Denkmalvereins Fallersleben Szenen aus der über 1000-jährigen Geschichte des Ortes. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen keinen Eintritt.

Fallersleber Schloss: Die Mitglieder der Theater AG zeigen am Sonntag Szenen aus der Geschichte. Quelle: Britta Schulze

Burger, Sushi und Donuts: Neue Restaurants in Wolfsburg

Wer ein neues Restaurants in Wolfsburg ausprobieren möchte, kann zu „Burger & Waffle“ in die Poststraße gehen. Süße Donuts gibt es bei „Royal Donuts“ in der Heinrich-Nordhoff-Straße. In den Designer Outlets Wolfsburg öffnete die „L’Osteria“, bei „Sushifreunde“ am Laagberg und im „Tandem“ im Heinenkamp gibt es unter anderem Sushi.

