Wolfsburg

Schach und barocke Gärten, Konzerte und Krimi-Lesung: In Wolfsburg kommt auch an diesem Wochenende keine Langeweile auf. Die WAZ gibt einen Überblick über Veranstaltungen , die von Donnerstag bis Sonntag. 19 bis 22. Augst, in der VW-Stadt stattfinden.

SommerSinne in der City: Am Donnerstag, 19. August, finden auf der Bühne unterm Glasdach gleich drei Auftritte statt – um 15 und 16.15 Uhr Uhr zeigt die Figurentheater Compagnie zwei Stücke und um 19 Uhr tritt der Shantychor Drömlingsänger auf. Am Freitag, 20. August, gibt sich das Figurentheater um 14 und 15.15 Uhr erneut die Ehre und um 18 Uhr tritt die Singer-Songwriterin Anika Loffhagen auf. Und der Samstag steht ganz im Zeichen von Live-Musik: Um 14.30 Uhr tritt „Hummingbird“ auf, um 16.30 Uhr singt Nina Ogot und um 20 Uhr gibt es „Rollin Dice – die Partyrockshow“.

Rollin Dice: Partyrockshow am Samstag unterm Glasdach. Quelle: Lea Rebuschat

Sommerkonzerte in der Autostadt: Leider schon ausverkauft sind die beiden Auftritte der „Hot Shots“ (Samstag, 17 Uhr) und von Max Mutzke (Sonntag, 16 Uhr) auf der Wasserbühne vor dem Porsche-Pavillon.

Rundgang durch den Barockgarten des Wolfsburger Schlosses

Garten-Rundgang: Spannendes und Wissenswertes zum Wolfsburger Barockgarten am Schloss Wolfsburg gibt Gundula Zahl vom Stadtmuseum bei einem Rundgang am Donnerstag, 19. August, zum Besten. Der Abendspaziergang beginnt um 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail (stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de) oder telefonisch (05361-281040) ist erforderlich. Treffpunkt ist das Stadtmuseum im M2K in den Remisen am Schloss Wolfsburg.

Der Barockgarten von Schloss Wolfsburg: Rundgang am Freitagabend. Quelle: Stadt Wolfsburg

Sommer-Schachturnier: Die Schachfreunde Fallersleben laden am Samstag, 21. August, ab 14 Uhr, zu einem Schnellschachturnier vor dem Modehaus Biewendt ein. Meldeschluss ist der 20. August, Anmeldungen bei Hans-Martin Hartmann, Tel. 0152 2867275, und Pascal Kesselhut, Tel. 0170 9683709.

Krimi-Lesung: Die Vorsfelder Bücherschrank-Paten am präsentieren am Freitag, 20. August, im Rahmen des Sommergartens an der St. Petrus-Kirche eine Krimi-Lesung. in Antje Illeson-Labie Kriminalgeschichten liest aus dem Alten und Neuen Testament. Bei schlechtem Wetter wird die Lesung kurzfristig in die Kirche verlegt. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Fallersleben: Am Sonntag findet wieder eine Erlebnisführung statt. Quelle: Britta Schulze

Straßentheater in Fallersleben: Am Sonntag, 22. August, findet in der Hoffmannstadt eine besondere Führung durch den Ort statt. Der Kulturverein spielt historische Szenen an verschiedenen Orten nach. Die Erlebnisführung beginnt um 14 Uhr, es sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind bei Bärbel Weist unter Tel. 05362/51789 möglich. Kurzentschlossene sollten sich 15 Minuten vorher an der Barocktreppe des Schlosses einfinden. Der Eintritt kostet 5 Euro.

