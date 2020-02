Perfekter A-Cappella-Gesang mit geistreichen Nonsenstexten

Wolfsburg

Zeitweilig hatte man am Donnerstag den Eindruck, ein vielstimmiger Chor mit voll instrumentierter Begleitung stünde auf der Hinterbühne des Scharoun Theaters Wolfsburg. Stattdessen waren es lediglich eine Sängerin und vier Sänger. Die fünfköpfige Gruppe „Unduzo“, die sich aus den Zeiten ihres Musikstudiums in Freiburg kennt, nutzt mit hohem stimmlichen Niveau die heute zur Verfügung stehenden elektronischen Möglichkeiten. Mit einem stilistisch eigenen Profil verbindet das Ensemble professionell die Jahrhunderte alte Tradition des A-Cappella-Gesangs mit Beatboxing und Live-Looping.

In ihrem neuen Programm „Reden Silber – Schweigen Gold“ setzt sich die Vokalband augenzwinkernd und Zuschauerreaktionen provozierend mit Themen zwischenmenschlicher Beziehungen recht eigenwillig auseinander. Die Begeisterung an den geistreichen Nonsenstexten und eingängigen Melodien lassen den zweistündigen Ablauf wie im Fluge vergehen.

Zu hören sind das Grunzen von Wildschweinen, ein Sturm auf dem Mount Everest und Flugzeuggeräusche

In solcher Stimmung lässt sich das Publikum bereitwillig wiederholt zum Mitmachen animieren. Bereits im zweiten Stück geht es um Geräusche bei einem Waldspaziergang. Da sind das Grunzen von Wildschweinen, ein Sturm auf dem Mount Everest oder auch ein Hurrikan zu hören ebenso wie Feuerwehr- und Flugzeuggeräusche, auch „Hey Jude“ von den Beatles zieht klangvoll vorüber.

Am Ende ist das Publikum sogar aufgefordert, in dem als „therapeutischer Song“ titulierten „Jammerland“ alle angestauten Emotionen durch hemmungsloses Meckern und Jammern zu entladen. Lieder vom „Superman“, „Hausverwalter“ oder „Gigolo“ sprechen nicht unbedingt alltägliche Beziehungsprobleme an, aber werden in den Reaktionen spürbar lebensnah empfunden. Das gilt auch für einen Text wie „Ding, ding, stell dir vor, du bist ein Astronaut, der aus seinem Raumschiff auf die Erde schaut“.

Viele Gäste suchen das Gespräch mit den Künstlerin im Foyer

Unduzo singt ausschließlich selbst getextete und komponierte Songs. Dabei hat jedes Bandmitglied seinen Schwerpunkt in der Programmgestaltung. Julienne Mbodjé und Patrick Heil im Songwriting, Cornelius Mack im Arrangieren, Richard Leisegang im Texten und Julian Knörzer im Beatboxen.

Wie perfekt das Ensemble aufeinander abgestimmt ist, zeigt sich in der viel bejubelten Zugabe „Monika“ mit der „betrüblichen“ Feststellung: „Mit Monika werd‘ ich zum Alkoholika“. Nach dem sympathischen Auftritt des Vokalensembles lassen es sich anschließend viele Besucher nicht nehmen, im Foyer zu einem Gespräch mit den Künstlern zusammenzukommen.

Von Heinz-Werner Kemmling