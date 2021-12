Wolfsburg

Von einem bemerkenswerten Konzert im Scharoun Theater Wolfsburg ließ sich das Publikum am Mittwoch in den Bann ziehen. Maurice Steger (Blockflöte) und das „Kuss Quartett“ (Jana Kuss und Oliver Wille, Violine, William Coleman, Viola, Mikayel Hakhnazaryan, Cello) spielten in der nicht alltäglichen Besetzung Musik aus fünf Jahrhunderten, von der Renaissance bis zur Gegenwart. Trotz der großen Zeitspanne ließen sich die ausgewählten Werke mit dem Merkmal „modern“ umschreiben.

Mit dem vielsagenden Titel „If my complaints could passions move“ von John Dowland (1563-1626) wird das Konzert eröffnet. Der Titel ist symptomatisch für die nachfolgende Musik: Die ausgewählten Kompositionen sind in gewisser Weise ihrer Zeit voraus und stehen am Übergang zu einer neuen Epoche.

Blockflöten-Virtuose nutzt Akustik des Scharoun-Theaters Wolfsburg

Der Zeitgenosse Jacob van Eyck war ein angesehener Glockenexperte und hatte als Blockflötenvirtuose nach einer Gehaltserhöhung die Aufgabe, die Besucher des Friedhofs in Utrecht „mit seinem Flötlein zu erfreuen“. Steger nutzt die hervorragende Akustik des Scharoun-Theaters und lässt von der Mittelplattform des Treppenaufgangs „The English Nightingale“ erklingen. Mit kaum noch zu ortenden Tönen scheint sich der Raum zu einer Naturlandschaft zu öffnen, in der der Solist die Musik entfaltet, die sich zu einer atemberaubenden Virtuosität entwickelt.

Auch die „Solo Fantasia Nr. 8 e-Moll“ von Georg Philipp Telemann und das „Konzert D-Dur RV 375“ von Antonio Vivaldi sind nicht „gefällig“, wie es für die Mehrzahl ihrer Werke gilt. Für den Vortrag der Fantasie wählt Steger die hintere linke Ecke der Bühne, um damit den Charakter der Komposition zu unterstützen.

Konzert: Steger und Streichquartett wachsen zusammen

Steger und das Streichquartett wachsen dank ihrer ausgeprägten Musikalität und technischen Brillanz zu einer Einheit zusammen, die das Publikum in die unerschöpfliche Vielfalt der Musik mitnimmt, die für manche Ohren neu ist und dennoch nachhaltig begeistert.

Im expressionistischen „Streichquartett Nr. 1“ von Leoš Janáček (1854-1928), nach Tolstois „Kreutzersonate“ benannt, werden melodische Wendungen durch kleinmotivische Floskeln verdrängt, die durch die einzelnen Instrumente laufen und eine neue Ebene bilden. Dieses Prinzip hat in den „6 Bagatellen op. 9“ von Anton Webern zu einer weiteren Auflösung geführt. Hier sind Töne nur noch „Tonpunkte“, die mit den Pausen und der Dynamik als strenge Reihen geordnet sind. Alle Parameter hat Webern hier auf etwa vier Minuten kompositorisch zusammengefasst.

Die tiefe Leidenschaft und das lebendige Spiel des Quartetts erleichtern den spürbar konzentrierten Zuhörern den Zugang. Das gilt auch für das erst vor kurzem uraufgeführte Werk „Sei gutes Muts“ der Komponistin Iris ter Schiphorst. Hier verschmelzen Instrumentalspiel, Sprache, Gesten und rhythmische Fußbewegungen zu einem Ganzkörperausdruck. Flötentöne erklingen mit Flatterzunge, hörbarer Luftstrom lässt Töne wie Sphärenklänge vernehmen. Musik erobert eine andere Dimension.

Das Publikum geht begeistert mit und bekommt als Zugabe einen alten „Maskentanz“.

Von Heinz-Werner Kemmling