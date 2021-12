Wolfsburg

„Die heiligen Drei, die jedes Kind kennt: der Claussen, der Gwildis und der Wendt“. Diese Selbsteinschätzung trifft haargenau das Motto des Programms „Die Söhne Hamburgs feiern Weihnachten“, mit dem die Künstler am Montag im Scharoun Theater Wolfsburg auftraten.

Bereits nach den ersten Takten entwickelt sich zwischen Musikern und Publikum eine Verbindung, die wie ein nicht enden wollender „Hamburger Sturm“ die Reihen ergreift. Im unter Corona Bedingungen ausverkauften Haus erlebt das mitgehende Publikum eine Unterhaltung auf höchstem Niveau. Joja Wendt (Piano), Rolf Claussen (Bass-Ukulele, Gitarre) und Stefan Gwildis (Schlagzeug) zünden fast drei Stunden lang ein atemberaubendes Feuerwerk, dem sich niemand entziehen kann.

Söhne Hamburgs verbinden musikalische Stile mühelos miteinander

Unverwechselbar ist ihr Stil, der Elemente des Blues, Jazz, Soul, Swing oder Salsa und Bossanova auf geniale Weise miteinander verbindet. Alle drei sind exzellente Musiker, die ihre Instrumente technisch brillant beherrschen. Sie kennen sich von Jugend an und werfen sich auf vollendete Weise musikalisch die Bälle zu. Eine eigenwillige Verbindung von Komposition und spontaner Improvisation prägt ihre einzigartige Lebendigkeit auf der Bühne. Neben dem Instrumentalspiel singen sie mit unverwechselbaren Stimmen solo oder auch dreistimmig. Aber auch ihre selbst gedichteten Texte sind von einem unübertrefflichen Humor geprägt.

Söhne Hamburgs: Ihre selbst gedichteten Texte sind von einem unübertrefflichen Humor geprägt. Quelle: Hannover Concerts

Rolf Claussen besingt in einer „Liebeserklärung“ an einen norddeutschen Beruf die „Fischverkäuferin Kira“. Er setzt mit den Worten an „es ist die Art wie du die Krebse knackst, wie du den Bückling an die Flossen packst“. Das ganze im Stil der Salsa, die seiner Beschreibung zufolge von Hamburg nach Südamerika gebracht wurde, während von dort der „Gabelrollmops“ nach Hamburg kam. Ferner stellt er fest, dass bereits „morgens früh die Hamburger zu tanzen anfangen, während die Wolfsburger singen“, was Joja Wendt mit seinem Song „Moin, moin, moin“ unter Beweis stellt.

Eingebunden in den Ablauf stellt er den Damen die Frage: „Was sagen Damen, die am Strand sich bräun’n?“ Entzückt von der „zarten Antwort“ fordert er die Herren zu einem anderen Tonfall: „Was rufen Herren im Fußballstadion?“

Konzert mit Weihnachtsliedern: Am Ende sang das Publikum „Stille Nacht“

Vom berühmtesten Sohn Hamburgs, Hans Albers, darf auch Weihnachten das Lied „Auf der Reeperbahn“ nicht fehlen, das Stefan Gwildis zum Besten gibt. Seine Auseinandersetzung mit dem „eifersüchtigen“ Mikrofon oder auch seine Fassung des „Buena Sera“ geraten zu einer kaum zu übertreffenden Komik. In gebrochenem Deutsch verspricht er hier seiner Liebsten als Geschenk: „Beim kleinen Juwelier gibt’s solche Dinger, ich kauf dir gold‘nen Ring für jeden Finger“.

Weihnachtslieder erklingen im typischen Klanggewand der Künstler. Aus „Last Christmas“ wird „Lars kriegt nichts, er weiß schon warum, denn wenn er was kriegt, mäkelt er nur dran rum“.

Allerdings: Der am Ende gemeinsame, unverfremdete Gesang mit dem Publikum von „Stille Nacht“ geht jedem unter die Haut...

Von Heinz-Werner Kemmling