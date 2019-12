Konzert der Jazz-Freunde: Deshalb verzichten die Musiker auf ihre Gage

Vorsfelde

Auf der Bühne im Nordsteimker Lindenhof spielten die „Jazz-Freunde Allstars“ vor 150 Besuchern eine dreistündige Jam-Session. Diese 36. Auflage des Konzerts am Sonntagabend war restlos ausverkauft. Das Besondere: Die 16 Musiker gehören verschiedenen aktuellen und ehemaligen Wolfsburger Gruppen an und gestalteten ihren Auftritt aus dem Stegreif. Uschi Mrongovius, erste Vorsitzende der Jazz-Freunde Wolfsburg, betonte: „Alle verzichten auf ihre Gage.“

Jazz-Freunde unterstützen bedürftige Wolfsburger

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an den Tagestreff „Carpe Diem“, in dem bedürftige Wolfsburger Unterstützung, warme Mahlzeiten und Beratung finden. Für „Carpe Diem“ war Leiterin Jasmin Hinze beim Konzert: „Solche Veranstaltungen sind unglaublich wichtig für uns, sie sind unser Überlebenselixier.“

Der Erlös des Jazzabends fließt in den Kauf von Lebensmitteln für warme Mahlzeiten. Außerdem sollen mit dem Geld Workshops in den Sommermonaten finanziert werden: „Wir wollen motivierende, positive Erlebnisse schaffen, die das Selbstbewusstsein stärken und den Menschen dadurch in den problematischen Lebensbereichen weiterhelfen. Dabei ist uns wichtig, dass wir sinnvolle Angebote gestalten und keine ‚Beschäftigungstherapie‘. Wir haben zum Beispiel schon Vogelhäuser gebaut und diese an Kitas verschenkt“, erklärte Hinze.

Erlöse des Jazz-Konzerts kommen vielen Organisationen zu Gute

Die Jazz-Freunde spenden die Erlöse des traditionellen Konzerts jedes Jahr an eine andere Organisation. Dass der Tagestreff nach 2013 bereits das zweite Mal an der Reihe war, sei eine absolute Ausnahme: „Wir machen das, weil wir dieses Angebot so wichtig finden“, sagte die Vorsitzende Mrongovius. Die Spendenaktion vor sechs Jahren war für Hinze und den Tagestreff eine große Hilfe: „Vor dem Konzert kannte uns kaum einer.“

Publikum belohnt Wolfsburger Allstars mit viel Applaus

Neben den Spenden stand die Musik im Vordergrund. Im ersten von mehreren Sets spielten die Allstars Oldtime-Jazz wie „Margie“ und „Doctor Jazz“ und bekamen dafür viel Applaus vom Publikum. Unter den anwesenden Musikern waren unter anderem Mitglieder der „Saratoga Seven“ und der „Excelsior Jazzmen“, aber auch der ehemaligen „Wolferine Jazzband“ und den früheren „Kartuffelstampers“.

Von Melanie Köster