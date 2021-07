Konzert am Kunstmuseum: WAZ verlost Tisch für zwei beim „Sommernachtstraum“

Wolfsburg

Mit „Nandos Sommernachtstraum“ geht das kostenlose Programm „SommerSinne“ des Kulturquartiers am Wolfsburger Südkopf weiter: Am 17. Juli, um 19 Uhr, präsentiert Fernando „Nando“ Costantini vom Restaurant Awilon die Sopranistin Silvia Balistreri und den Tenor Lucio Manio di Martino. Das Konzert wird auf der mobilen SommerSinne-Bühne zwischen Kunstmuseum und Südkopfcenter gezeigt. Seit vielen Jahren richtet Nando die musikalischen Abende aus. „Ich bin stolz, meinen Teil zur musikalischen Kultur dieser Stadt beizutragen“, sagt er.

So beliebt die Italienischen Nächte sind, so schnell sind sie auch jedes Mal ausgebucht. Doch eine Chance gibt es dieses Mal noch: Bei einer exklusiven Verlosung der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung gibt es einen Tisch für zwei Personen zu gewinnen.

Verlosung startet am Freitagmorgen

Wer am Samstagabend in schöner Atmosphäre Genuss und Kultur verbinden möchte, kann am Freitag zwischen 6 und 10 Uhr unter Tel. 0137 988087007 bei der WAZ anrufen und Telefonnummer und Anschrift auf Band hinterlassen. Ein Anruf kostet 50 Cent (abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). Unter allen Anrufern verlost die WAZ exklusiv einen Tisch für zwei Personen im Café Kunstpause mit großem Antipastiteller, zwei Gläsern Wein und einer Flasche Wasser im Wert von 45 Euro.

Poetry-Slam und Cello-Musik am nächsten Wochenende

Und wer nicht gewinnt, kann sich mit einer der nächsten Kulturaktionen im Rahmen der „SommerSinne“ trösten: Die Poetry-Slammerin Jessy James LaFleur tritt gemeinsam mit der Cellistin Natasha Jaffe unter dem Titel DOMA am 28. Juli um 18 Uhr im Kunstmuseum Wolfsburg zum monatlichen Programm von Volkswagen Art4All auf. Ein Workshop mit ihr findet zuvor von 12 bis 16 Uhr im Planetarium statt. Anmeldungen für den Workshop sind unter info@kulturquartier-wolfsburg.de erbeten.

Bereits jetzt kann man einen Picknickkorb vom Leonardo Hotel für die große Sternschnuppennacht am 12. August buchen. Das Planetarium lädt hier zum gemeinsamen Sternegucken ein, Cocktailbar und DJ runden das Angebot auf der grünen Wiese vor dem Haus ab. Der Korb kostet 49 Euro und kann direkt beim Kunstmuseum Wolfsburg an der Kasse oder zzgl. 5 Euro Bearbeitungsgebühr unter shop-wolfsburg.de bestellt werden. Weitere Infos gibt es unter kulturquartier-wolfsburg.de.

Mit einem vielfältigen und dichten Programm für Hollerplatz und Planetariumswiese ergänzt das Kulturquartier das kulturelle Angebot in der Innenstadt bei dem Projekt SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen. Mit dem Kultur-Festvial will die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) die Wolfsburger Innenstadt beleben und lokalen Kulturschaffenden nach langer Corona-Pause eine Bühne geben.

Von der Redaktion