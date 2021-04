Kontaktbeamtin bittet Ortsrat und Bürger in Wolfsburg um Informationen

Stadtmitte

Es ist alles ein bisschen anderes in den Zeiten von Corona und Mindestabstand. So stellte sich am Mittwoch im Ortsrat Stadtmitte die neue Kontaktbeamtin Nina van der Wall den Ratsmitgliedern vor, nicht persönlich anwesend, sondern den Bedingungen angepasst digital per Bildschirm, Kamera und Mikrofon.

Erschwerte Bedingungen durch Corona

Die Polizei-Kommissarin hat ihr Amt als Nachfolgerin ihres pensionierten Vorgängers Thorsten Suppra zwar bereits im September letzten Jahres angetreten, doch offiziell nutzte sie jetzt die öffentlich Sitzung, sich und ihre Aufgaben dem Ortsrat kurz zu erläutern. Immerhin hat die 42-jährige Beamtin einen beachtlichen städtischen Bereich zu „bearbeiten“: Er umfasst das Gebiet von der Innenstadt über Hesslinger Straße, Reislingen West, Klieversberg bis zum Laagberg. „Coronabedingt hat sich meine bisherige Vorstellungsrunde durch mein neues Tätigkeitsgebiet zwar etwas schwierig gestaltet“, so Nina van der Wall.

Doch habe sie trotz der Begegnungsbeschränkungen einige Geschäftsleute und Institutionen besuchen und kennenlernen dürfen. Insgesamt freute sie sich auf die neue Herausforderung. Dabei hilft ihr sicherlich, dass die Kommissarin bereits auf 18 Jahre Erfahrung im Streifendienst in Wolfsburg zurückblicken kann. Zwei Jahre habe sie Dienst in Vorsfelde verrichtet. Nina van der Wall bat die gesamte Bevölkerung um Hinweise, wo ihr Einsatz erwünscht sei.

Zimmermann erhofft sich neue Erkenntnisse

Aus dem Ortsrat kamen herzliche Worte der Begrüßung. Fraktionssprecher Jens Tönskötter (PUG) wünschte der neuen Kontaktbeamtin viel Erfolg und überwiegend erfreuliche Begegnungen. „Das Böse ist bei uns ohnehin in der Minderheit“, sagte er. Bastian Zimmermann (Linke) bat die Kontaktbeamtin bei aktuellen Anlässen um den Besuch im Ortsrat. „ Berichte und eventuelle neue Erkenntnisse könnten auch für die Politik Handlungsansätze erbringen“, meinte Zimmermann.

Reizende Episode am Rande. Als Nina van der Wall, Mutter von drei Kindern, per Kameraübertragung mit dem Ortsrat konferierte, trat arglos Töchterchen Lisa (4) ins Bild, drückte ihr einen dicken Kuss auf die Wange und verabschiedete sich Richtung Sandmännchen. „So ist das Leben“, schmunzelte Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) über die kleine Unterbrechung. Und auf den Bildschirmen mit den digital versammelten Ortsratsmitgliedern sah man niemanden, der nicht verständnisvoll lächelte.

Von Burkhard Heuer