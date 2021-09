Detmerode

War hier ein Brandstifter am Werk? In der Nacht zu Samstag gerieten in Detmerode aus bislang ungeklärter Ursache fünf Müllcontainer in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin hatte den Brand an der Ecke Konrad-Adenauer-Allee und Theodor-Heuss-Straße gegen 1.35 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Fünf Container standen in Flammen. Die Berufsfeuerwehr rückte an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Doch die Müllbehälter waren völlig ausgebrannt und nicht mehr zu retten. Durch die Hitze des Feuers wurde auch der Zaun des Müllplatzes beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf 2000 Euro.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Montag hatte es in der Stadt gebrannt. Unbekannte hatten vor der Tür eines Friseursalons in der Bahnhofspassage Feuer gelegt. Die Polizei Wolfsburg bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion