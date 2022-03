Wolfsburg

Ein E-Scooter-Fahrer ist auf der Konrad-Adenauer-Allee mit einem Kraftfahrzeug zusammengestoßen. Er flüchtete humpelnd und hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen für die Unfallflucht.

Der Vorfall geschah am Montag um 9.40 Uhr. Ein Mann fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Konrad-Adenauer-Allee aus Richtung Westhagen kommend in Richtung Theodor-Heuß-Straße. An der Fußgängerampel in Höhe des Kurt-Schumacher-Rings kam es zu einer Kollision mit einem E-Scooter, dessen Fahrer die Konrad-Adenauer-Alle aus Richtung Kurt-Schumacher-Ring kommend kreuzte.

Der Fahrer flüchtet humpelnd in Richtung Braunschweiger Straße

„Bei der Kollision schien sich der Fahrer des E-Scooter verletzt zu haben, doch anstatt vor Ort zu bleiben und sich einem Personalienaustausch zu stellen, flüchtete der Fahrer humpelnder Weise in Richtung Braunschweiger Straße“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Den zerstörten E-Scooter ließ er zurück. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Da der Unfallort an der Hauptein- bzw. Ausfahrtsstraße von Detmerode liegt, die Fußgängerampel zu der Zeit stark frequentiert wird und sich zwei Bushaltestellen in direkter Nähe befinden, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Tel. 05361-46460.