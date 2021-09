Wolfsburg

Was ist wichtiger für die Eignung als Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterin – die Parteienzugehörigkeit oder die Stimmenmehrheit der einzelnen Person? Darüber werden in den kommenden Wochen nicht nur die beiden größten Ortsräte in Vorsfelde und Fallersleben diskutieren, auch in den Gremien der kleineren, zentralen Stadtteile Wolfsburgs gibt es Konfliktpotential. Zum Beispiel direkt in der Stadtmitte.

Ortsrat Stadtmitte

Bastian Zimmermann (Die Linke) bekam hier 406 Stimmen – und damit die meisten aller Kandidierenden. Seine Partei holte aber nur 6,8 Prozent. Stimmenmäßig folgen Jens Tönskötter (PUG, 361 Stimmen, 10,8 Prozent), Marc Musiol (SPD, 334, 31,5 Prozent), Uwe Conradt (Grüne, 299, 15, 9 Prozent) und Jan Sibbersen (CDU, 291, 24,7 Prozent). Erich Schubert hingegen, den die SPD eigentlich als Nachfolger von Ortsbürgermeister Detlef Conradt nominiert hatte, liegt mit nur 257 Stimmen deutlich dahinter. Gewählt wird der Ortsbürgermeister von der Mehrheit aller im Ortsrat. „Wenn man sich das Stimmen-Wahlergebnis anguckt, müsste mir mindestens der Vize-Ortsbürgermeisterposten zustehen“, findet Zimmermann. Oder dem Zweitplatzierte Tönskötter? Oder der zweitgrößten Partei CDU? Oder den Grünen als quasi „natürlicher Partner“ der SPD? Leicht wird das nicht.

Meldet Ansprüche an: Bastian Zimmermann (Linke) erhielt die meisten Stimmen aller gewählten Mitglieder im Ortsrat Stadtmitte – auch wenn seine Partei nur bei 6,8 Prozent landete. Quelle: Roland Hermstein

Ortsrat Mitte-West

In Mitte-West ist es ähnlich schwierig. Dort führt PUG-Mann Velten Huhnholz mit 1 324 Stimmen vor Wilfried Andacht (CDU, 983) und Sabah Enversen (SPD, 773). Die prozentual besten Ergebnisse erzielten aber die Parteien SPD (36), CDU (23,3) und Grüne (16,5) vor der PUG (12,5).

Detmerode, Nordstadt und Westhagen

Immerhin: Ganz einfach ist es in Detmerode (SPD, Ralf Mühlisch) und in der Nordstadt (SPD, Immacolata Glosemeyer). Vergleichsweise einfach scheint die Situation auch in Westhagen: Dort führt zwar prozentual die SPD, aber Ludmilla Neuwirth von der CDU hat mit 1 159 Stimmen deutlich mehr Zustimmung erhalten als alle anderen.

Von Andrea Müller-Kudelka