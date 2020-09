Wolfsburg

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Konfirmationen und Kommunionen größtenteils verschoben werden. Jetzt wird dieses wichtige Fest für junge Leute nachgeholt. Auch an diesem Wochenende finden in den Wolfsburger Kirchengemeinden in den Ortsteilen Feiern statt – natürlich unter Corona-Bedingungen.

Konfirmation in der St. Pankratius-Kirche

Bei der Konfirmation werden die Jugendlichen zu Kirchenmitgliedern mit allen Rechten und Pflichten und sie bekennen sich zum christlichen Glauben. In der St. Pankratius-Kirche in Hehlingen werden am Sonntag Bergsträsser, Kira Jurk, Mika Jurk, Sophie Haas, Tim Scheifel, Joana Lee Garz, Lena Siemann, Sarai Pape, Mats Wieberneit, Sienna Hertzsch und Junis Rothweiler konfirmiert.

Kommunion in der St. Marien-Kirche

In der St. Marien-Kirche in Fallersleben findet die Kommunion am Samstag und Sonntag statt. Antonia Straface, Kuba Urbanczyk, Mara Maglieri, Ella Marie Mill, Larissa Politz, Leana Leicht, Johannes Bachmann, Aaron Holdt, Dominik Sprycha, Lennardt Stepnik, Hanna Gross, Carlotta Flaig, Smilla Burghart, Luca Picone, Lionel Miceli, André Machado, Maili Buchmann, Fabienne Fricke, Lisa Heidemeyer, Maira Ringel, Niclas Jasch, Johanna Hackl, Levi Tiebe, Tim Figas, Emmi-Chanel Ptok, Milena Matzedda, Robert Rehborn, Thiago Leonardo Reihl, Joel Lechner, Jonathan Bech, Lukasz Langos, Jay Davis Denis, Orlando Mey, Noah Hauser, Daniel Olijnik, Emilia Rüster, Greta Magiera und Leonie Pries erhalten die Kommunion.

Kommunion in der St. Marien-Kirche in Fallersleben an diesem Wochenende – das Foto ist vor der Corona-Krise aufgenommen worden. Quelle: St. Marien

In St. Ludgeri-Kirche in Ehmen werden am Samstag und Sonntag Marvin Marx, Elessar Stäritz, Manon Grese, Emilia Dillmann, Johanna Methner, Niklas Thiemann, Emily Lo Bianco, Julia Willmann, Felix Plette, Ole Schulz, Luis Wrba, Tim Vogt, Linus Beitz, Justus Peters, Hannes Bekermann, Felix Lamken, Kenneth Fricke, Kimberly Hülsen, Lotta Duensing, Anna Sophia Wulff Rodriguez, Amy Voß, Mia Sophie Pieper, Mirja Sittinieri, Charlien Lei Wenzlau, Aaron Grote, Matti Rosse, Ben Luca Totschek, Frida Brauer, Lina Haack, Jule Annrike, Nebelung, Fiona Gieseler, Dana Wecke, Kira List, Benedikt Nehmsch und Lena Mokry konfirmiert.

In der Michaelis-Kirche in Fallersleben erhalten an diesem Wochenende Lenia Schindler, Jesko Heinzel, Jannes Dietze, Justin Krzywanski, Kilion Lausmann, Lennart Röhl, Liv Dykan Andrés, Simon Kliefoth, Miguel Reimer, Aila Friedrich, Julian Bretthauer, Inken Etzler, Luca Traupe, Luis Fuchs und Tim Nepke die Firmung.

Von der Redaktion