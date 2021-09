Wolfsburg

So langsam wird’s spannend: Am kommenden Sonntag entscheidet Wolfsburg über die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Mohrs, außerdem wählt die VW-Stadt einen neuen Stadtrat und neue Ortsräte. Die Stadt präsentiert die Ergebnisse in einer Livesendung aus der Bürgerhalle des Rathauses. Denn: Die Wahlparty muss aufgrund der Pandemie größtenteils online stattfinden.

Nur zehn Bürger dürfen im Rathaus mit dabei sein

Oberbürgermeister und Wahlleiter Klaus Mohrs bedauert das: „Pandemiebedingt darf sich nur eine sehr begrenzte Personenzahl in der Bürgerhalle aufhalten.“ Das bedeute konkret: Neben den Bewerberinnen und Bewerbern für das Amt des Oberbürgermeisters, den Stadtrat und den Ortsrat dürfen nur insgesamt zehn Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich, die Stadt lässt die ersten zehn Personen hinein, die sich am Rathaus einfinden. Besucher benötigen eines der 3Gs – müssen daher geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr.

Die Stadt zeigt die Präsentation der Ergebnisse in einem Livestream

Alle anderen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können die Präsentation der Ergebnisse jedoch ab 18 Uhr online über die Website der Stadt (www.wolfsburg.de) oder die städtische Facebookseite live mitverfolgen.

Sobald die Wahllokale geschlossen sind, übernimmt Julia Streuer, Leiterin der Kommunikation, die Moderation. Die Auszählung beginnt mit der Wahl des neuen Oberbürgermeisters, danach folgen die Ratswahl und die Ortsratswahl.

Neben den Ergebnissen gibt es kurze Interviews mit den Kandidatinnen und Kandidaten und Videos rund um die Wahl zu sehen.

Wer live mitdiskutieren will, kann sich auf den städtischen Kanälen bei Twitter, Instagram und Facebook unter dem Hashtag #wobwahl an der Diskussion beteiligen. Die Beiträge zeigt die Stadt auch in der Live-Übertragung.

Die WAZ informiert mit einem Liveticker darüber, welche Kandidatinnen und Kandidaten sich in den einzelnen Bereichen durchsetzen.

