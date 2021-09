Wolfsburg

Mit dem Ausgang haben viele gerechnet: Dennis Weilmann (CDU) und Iris Bothe (parteilos, unterstützt von FDP und SPD) treten am 26. September bei der Stichwahl an. Die Ergebnisse feierten sie mit ihren Anhängern. Die Grünen freuten sich über die Stadtratswahl. Für OB-Kandidatin Larissa Wülker (parteilos) lief es dagegen nicht so gut, sie durfte nicht ins Wolfsburger Rathaus..

Alles zur Kommunalwahl: Hier geht’s zum Liveticker

Zehn Bürger dürfen ins Wolfsburger Rathaus

Ab 17.30 Uhr öffnete das Rathaus für die zehn Bürgerinnen und Bürger. Gisela und Bodo Fleckstein waren die ersten vor der Tür, sie haben einen begehrten Platz vor der großen Leinwand im Rathaus ergattert.

Zehn Bürger dürfen die Wahl im Bürgersaal verfolgen: Gisela und Udo Fleckstein gehörten dazu. Sie ergatterten einen Platz in den ersten Reihen vor dem großen Bildschirm. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Viele Briefwähler zur Kommunalwahl 2021

Die Anzahl der Briefwähler hat sich bei der Kommunalwahl verdoppelt. Viele Wolfsburger warfen ihre Briefwahl-Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus ein. Susanne Epple aus Heiligendorf hat sich auch für die Briefwahl entschieden. „In Wolfsburg beginnt eine spannende Zeit, weil die Mohrs-Ära endet“, sagte Epple.

Susanne Epple hat sich für die Briefwahl entschieden: "In Wolfsburg beginnt eine spannende Zeit nach der Mohrs-Ära." Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Spannender Wahlabend in der VW-Stadt beginnt

Jens Tönskötter (PUG) verfolgt mit seiner Familie die Hochrechnungen im Wolfsburger Rathaus. „Wir hoffen auf das gleiche Ergebnis wie bei der letzten Kommunalwahl oder auf ein besseres Ergebnis für die PUG“, so Tönskötter.

Eindrücke aus dem Rathaus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Spannende Kommunalwahl in Wolfsburg: Es gibt am 26. September eine Stichwahl.

Otmar Böhmer (FDP) rechnet bei der Oberbürgermeister-Wahl mit einem Stechen, weil sich die Stimmen beim ersten Wahlgang auf die vielen Kandidatinnen und Kandidaten verteilen. „Die FDP unterstützt die Kandidatin Iris Bothe. Ich gehe stark davon aus, dass sie und Dennis Weilmann in die Stichwahl kommen“, erklärte Böhmer.

Frank Richter ist noch entspannt

Frank Richter, OB-Kandidat der Grünen, verfolgt die Ergebnisse vor der X-Bar am Südkopf. Er geht von einem Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD aus und ist bisher noch ganz entspannt.

Linke tippen Wahlausgang

Auf der Wahlparty der Linken wird der Ausgang von OB- und Stadtratwahl getippt. Über die Angaben lachte OB-Kandidat Bastian Zimmermann. „Es sind sehr optimistische Ergebnisse“, meint der 37-Jährige.

Up to Date: Via ipad verfolgen Noch-OB Klaus Mohrs (links), SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs und Ralf Krüger (rechts) die Wahl. Quelle: Melanie Köster

Immer die Zahlen im Blick

Mit Tablet ausgerüstet kam Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs ins Rathaus. Via ipad verfolgen Noch-OB Klaus Mohrs, Falko Mohrs und Ralf Krüger die Wahl.

Büffet ist geschlossen

Um 20 Uhr wurde das Essen und Trinken im Rathaus abgeräumt – dabei saßen einige Politiker und Medienvertreter noch viel länger im Bürgersaal...

Iris Bothe und Dennis Weilmann in der Stichwahl

Iris Bothe (parteilos, unterstützt von FDP und SPD) und Dennis Weilmann (CDU) kämpfen weiter um den Chefsessel im Wolfsburger Rathaus. Am 26. September findet die Stichwahl zwischen den beiden OB-Kandidaten statt. OB-Kandidat Bastian Zimmermann (Die Linke) unterstützt nun Bothe. Die anderen Parteien wollen sich in den kommenden Tagen dazu äußern.

OB-Anwärter stoßen mit ihren Unterstützern an

Nach den Interviews im Bürgersaal ging Iris Bothe zu der FDP, sie feierten im Restaurant „Awilon“ im Kunstmuseum. Mit lauten Applaus wurde Bothe von ihren Unterstützern begrüßt. Zur Feier des Tages gabs einen Weißwein. „Die nächsten 14 Tage werden wir nutzen“, sagte sie.

Bothe und Weilmann feiern mit Anhängern – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Am 26. September entscheidet sich, wer die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Mohrs antritt. Es wird sich zwischen Iris Bothe (parteilos, unterstützt von SPD) und CDU-Mann Dennis Weilmann.

Dennis Weilmann feierte mit seinen Anhängern im Restaurant „Wildfrisch“ auf dem Rittergut in Nordsteimke. Der CDU-Kandidat stieß mit einem Bier an. „Ich bin hochzufrieden mit dem Abend und jetzt geht es mit dem Wahlkampf weiter“, so Weilmann.

Schlaflose Nächte wegen des Wahlkampfes?

Es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer – das ist Iris Bothe klar. Doch schlaflose Nächte hatte sie wegen des Wahlkampfes nicht. „Ich werde auch weiterhin gut schlafen, auch durch die Kombination von Arbeit und Wahlkampf“, erzählte sie.

So feierten die Wolfsburger Politiker – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Wolfsburg hat gewählt – und die Parteien feierten an verschiedenen Orten.

Auch ihr Kontrahent hatte keine unruhigen Nächte. Daher konnte er auch den Wahltag mit seiner Familie genießen: Zuerst wurde gefrühstückt, danach Minigolf gespielt und anschließend wurde das Wahlkampf-Team getroffen. „Erst am Abend war ich aufgeregt“, merkte Weilmann an.

OB-Kandidatin Larissa Wülker durfte nicht ins Rathaus

Einlass nur für geimpfte, getestete oder genesene Personen: Im Bürgersaal des Rathauses musste ein entsprechendes Dokument vorgelegt werden. OB-Kandidatin Larissa Wülker (parteilos) hat sich nicht impfen lassen und sie hat auch keinen Corona-Schnelltest gemacht – somit durfte sie nicht ins Wolfsburger Rathaus. „Es ist traurig, dass die Bürger wegen der Regel in zwei Kategorien aufgeteilt werden“, sagte sie vor dem Rathaus-Eingang zur WAZ.

Kein Einlass: Larissa Wülker (parteilos) ist nicht geimpft, genesen oder getestet – und somit durfte sie nicht ins Rathaus. Quelle: Britta Schulze

Warten auf das Ergebnis der Stadtratswahlen

Die Grünen trafen sich nach der Wahl in der X-Bar am Südkopf. Mit Handys wurden die Hochrechnungen der Stadtratswahl verfolgt. Ein Zwischenergebnis freute die Anhänger. „Klasse, dass die AfD verloren hat“, so Frank Richter.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig