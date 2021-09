Wolfsburg

Die WAZ hat die Oberbürgermeister-Kandidaten zu den drei Themenfelder Bauen und Wohnen, Digitalisierung und Mobilität sowie Klima- und Umweltschutz befragt. Wie stehen sie zu den Themen und was wollen sie erreichen? So haben die Kandidatinnen und Kandidaten geantwortet:

Iris Bothe (parteilos, unterstützt von FDP und SPD)

Das sagt Bothe zu den Themen Bauen/Wohnen und Mobilität:

Es ist notwendig, dass bedarfsgerechte Wohnangebote entstehen, die sich Menschen mit kleinem und großem Geldbeutel leisten können. Zudem ist es mir wichtig, neue generationsübergreifende Wohnformen und Wohnraum für kinderreiche Familien stärker in den Blick zu nehmen. Neben der Unterstützung des Wandels zu E-Mobilität bedarf es einer intelligenten, die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigenden Strategie, um individuelle Mobilität sicherzustellen. Und zwar verkehrsmittelübergreifend sowie ökologisch sinnvoll.

Das sagt Bothe zum Thema Digitalisierung:

Die Digitalisierung der Verwaltung ist aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger zu denken und dort umzusetzen, wo sie einen Nutzen für diese erbringt. Neben der notwendigen digitalen Infrastruktur geht es darum, Wolfsburgs Bevölkerung jeden Alters Teilhabe und Beteiligung zu ermöglichen. Auch bisher eher traditionell orientierte Unternehmen, Dienstleister und Arbeitgeber werden sich verändern. Wenn wir wollen, dass Arbeitsplätze erhalten und Gewerbe bestehen bleiben, bedeutet das, dass wir Menschen weiterqualifizieren müssen – nicht nur in der Automobilindustrie.

Das sagt Bothe zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Mein Ziel ist ein lokaler Klimaschutzplan, um als Stadt mit ihren Tochtergesellschaften bis 2035 CO2-neutral zu werden und in Zusammenarbeit mit ansässigen Unternehmen unseren Beitrag zum Erhalt der Umwelt zu leisten. Dabei geht es um Gebäudesanierung, alternative Energie, innovative Mobilitätskonzepte und Ressourcen schonende Konzepte. Wolfsburg soll außerdem „Schwammstadt“ werden, also anfallendes Regenwasser speichern, und damit nachhaltiger und ein Stück weit sicherer vor Umweltkatastrophen wie Überschwemmung und extremer Trockenheit werden.

Iris Bothe: FDP und SPD unterstützen die parteilose Kandidatin. Quelle: Roland Hermstein

Dennis Weilmann (CDU)

Das sagt Weilmann zum Thema Bauen/Wohnen:

Ich habe eine Weile in Göttingen gelebt und in Hannover gearbeitet. Durch diese Außensicht weiß ich die hohe Lebensqualität unserer Stadt noch mehr zu schätzen. Aber unsere Innenstadt hat noch Potenzial: Sie muss zu einem starken, attraktiven Zentrum werden, in dem es Spaß macht, den Tag zu verbringen. Die Wohnungsmieten sind teilweise sehr teuer und Eigenheime aktuell kaum bezahlbar. Ich möchte die städtische Eigenheim-Entwicklung wieder mehr fördern, genauso wie die nachhaltige Sanierung von Bestandsgebäuden.

Das sagt Weilmann zu den Themen Digitalisierung und Mobilität:

Als Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur habe ich viel daran gesetzt, dass Wolfsburg zur Smart-City wird. So gibt es beispielsweise die Markthalle als digitales Zentrum und in Kooperation mit Volkswagen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ein innerstädtisches Testfeld für digitale Mobilität. Wir müssen in den nächsten Jahren unseren Standort als Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Mobilität weiter stärken. Beispielsweise entwickeln wir gerade eine Smart-City-App, die einen neuen, ganzheitlichen Ansatz hat.

Das sagt Weilmann zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Ich versuche, meinen Beitrag zu leisten, und nutze beispielsweise als Alternative zum Auto auch das Fahrrad oder den E-Scooter. Dass die Roller allerdings oftmals abseits der Wege abgestellt oder sogar in der Natur entsorgt werden, stört mich sehr. Das Thema E-Mobilität werde ich weiter vorantreiben. Ich bin zudem für mehr Photovoltaik-Anlagen, sowohl im privaten Bereich als auch auf Firmendächern. Auch das Thema Erdwärme wird bei mir mehr in den Fokus rücken.

Dennis Weilmann: Er tritt für die CDU an. Quelle: Stefanie M. Brakel

Andreas Klaffehn (PUG)

Das sagt Klaffehn zum Thema Bauen/Wohnen:

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, dieses in ausreichender und vor allem in bezahlbarer Form zu ermöglichen, ist eine Kernaufgabe einer Kommune. Hierbei kommt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft eine Schlüsselrolle zu. Diese gilt es zu stärken. Des Weiteren liegt in der Bestandspflege, dem Erhalt, der Erweiterung und Verbesserung bestehender Immobilen die Möglichkeit Flächenverbrauch, Eingriff in Natur und Umwelt und einhergehend mit einer stetig wachsenden Infrastruktur zu minimieren. Und als Drittes wäre ein zentraler Schlüssel zur Kostensenkung die Vergabe öffentlicher Grundstücke in Erbpacht.

Das sagt Klaffehn zum Thema Verkehr:

Wolfsburg ist eine Autostadt und soll es in Anbetracht der E-Mobilität auch bleiben. Jedoch darf der ÖPNV nicht vernachlässigt werden, um auch der Pendlerproblematik begegnen zu können. Ihn attraktiver zu machen schafft keine Konkurrenz, sondern entzerrt und erhöht Mobilität einhergehend mit Klimaschutz. In diese Überlegungen sind auch E-Scooter-Roller sowie Car-Sharing mit einzubeziehen.

Das sagt Klaffehn zu den Themen Digitalisierung sowie Klima- und Umweltschutz:

Ich möchte Rahmenbedingungen schaffen, die es den Bürgern erleichtert, sich klimaneutral und im Sinne unserer Umwelt zu verändern. So, dass diese Veränderungen gewollt, gewünscht und angenommen werden. Nicht als Belastung, sondern als Fortschritt empfunden werden. Ich möchte das Wolfsburg „unser Klima und Umweltvorbild“ wird. Bei Digitalisierung muss die Forcierung der digitalen Verwaltung einhergehend mit Entbürokratisierung im Mittelpunkt stehen. Hierbei ist auf Einfachheit und Niedrigschwelligkeit zu achten.

Andreas Klaffehn: Er geht für die PUG ins Rennen. Quelle: Britta Schulze

Thomas Schlick (AfD)

Das sagt Schlick zum Thema Bauen/Wohnen:

Wolfsburg braucht mehr Zeit, um sich zu entwickeln. Das Wohnbauprogramm sollte reduziert werden und es sollten zunächst die beschlossenen Neubaugebiete fertig entwickelt werden, bevor neue geplant werden. Viele gebaute Wohnungen sind noch nicht vermietet bzw. verkauft – auch, weil man am Bedarf von jungen Familien und Menschen mit weniger Geld vorbei geplant hat! In der Stadt, die auch Sitz des Autobauers Volkswagen ist, muss das Auto auch in Zukunft einen besonderen Stellenwert haben! Neue Mobilitätskonzepte sollten in unser Verkehrsnetz integriert werden. Die Innenstadt sollte für den Autoverkehr offengehalten werden! Kein generelles Tempo 30 in der Stadt. Die Vernetzung des Automobils sollte Wolfsburg durch eine gute, digitale Infrastruktur ermöglichen.

Das sagt Schlick zum Thema Digitalisierung:

Das Programm, das Glasfasernetz auszubauen, muss fortgeführt werden bis alle Bürger die Möglichkeit haben, sich an ein leistungsfähiges Internet anzuschließen. In allen öffentlichen Gebäuden sollte WLAN zur Verfügung stehen. Wolfsburg muss jetzt auch die digitalen Anwendungen vorantreiben! Die Bürger brauchen konkrete Anwendungen, die Sie nutzen können, zum Beispiel Apps, eine digital aufgestellte Verwaltung, wo viele Verwaltungsvorgänge online erledigt werden können. Darum muss die Wolfsburg-App schnell mit Leben erfüllt werden! Die Digitalisierung muss dafür genutzt werden, die Abläufe effizienter und schneller zu machen!

Das sagt Schlick zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Umweltschutz ist wichtig und dazu stehe ich! Klimaschutz jedoch ist vor allem ideologisch geprägt. Darum würde ich nicht versuchen, den Klimawandel zu verhindern, sondern Anstrengungen unternehmen, sich auf den Klimawandel besser einzustellen.

Thomas Schlick: Er ist der Kandidat der AfD. Quelle: Roland Hermstein

Frank Richter (Die Grünen)

Das sagt Richter zum Thema Bauen/Wohnen und Verkehr:

Anstelle von neuen Projekten, sollte die bestehende Infrastruktur erhalten werden. Plätze, Parks, Straßenräume sollten aufgewertet und Wohnungen saniert werden. Neupflasterungen mit kombinierten Fuß- und Fahrradwegen halte ich für einen störungsfreien, nicht motorisierten Verkehr, als angemessen. Abseits der Hauptverkehrsstraßen ist eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer herzustellen. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) sollte mindestens auf gleichem Niveau gehalten werden und nicht steigen. Als Oberbürgermeister wäre mir wichtig, Wolfsburg als Ort der Begegnung weiter zu stärken, mit guten Lebensverhältnissen für alle.

Das sagt Richter zum Thema Digitalisierung:

Digitalisierung muss vor allem bürgernah sein. Neben der technischen Voraussetzung muss es den Bürgern und Bürgerinnen einen Mehrwert bringen. Städtische Webseiten und Apps müssen einfach bedienbar sein. Eine bürgerfreundliche Verwaltung muss umgesetzt werden, darunter verstehe ich, dass Verwaltungsdienstleistungen elektronisch angeboten werden und die Bürger sich nur einmal im Portal anmelden müssen. Ein weiterer Punkt ist ein leistungsfähiger Internetanschluss in allen Klassenräumen und Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten.

Das sagt Richter zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Die Folgen für den Klimawandel und die Umweltfolgen müssen stärker bei der Genehmigung von Projekten Berücksichtigung finden. Grundsätzlich ist bei öffentlichen und geförderten Vorhaben zu prüfen, ob Flächen bestmöglich genutzt werden, und ob vielleicht durch Aufstockung von Einrichtungen, wie zum Beispiel Krippen und Kitas, das gleiche Ziel erreicht werden kann. Zuschüsse für Entsiegelung von Flächen, zum Beispiel Wabensteine statt Pflaster, an private Bauherrn sind ebenfalls zu prüfen, denn das Wasser sollte möglichst versickern und so im Boden gehalten werden. Die letzten drei Jahre haben gezeigt, welche Auswirkungen trockene Sommer auf die Vegetation haben. Wenn das Wasser durch Versieglung einfach nur abfließt, ist es „verloren“.

Frank Richter: Er will für die Grünen ins Wolfsburger Rathaus einziehen. Quelle: Stefanie M. Brakel.

Bastian Zimmermann (Die Linke)

Das sagt Zimmermann zum Thema Bauen/Wohnen:

Wohnen in Wolfsburg können sich nicht alle leisten. Der durchschnittliche Neuvermietungspreis liegt bei 7,80 Euro. In den Steimker Gärten wurden große Wohnungen zerlegt, weil das Interesse an Wohnungen zu 11 bis 13 Euro nicht gegeben war. Zusammen mit dem niedersächsischen Städtetag müssen wir die Forderung nach weiteren Fördermitteln für Wohnungsbau erheben. Die Neuland sehe ich in der Verantwortung, in jedem Stadtteil günstige Wohnungen anzubieten, damit alle Menschen sich ihren Lebensort selbst aussuchen können.

Das sagt Zimmermann zum Thema Digitalisierung:

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat einen Digitaldezernenten berufen, damit das Thema schneller vorangebracht wird. Leider ist es zu keiner Beschleunigung gekommen. Ich möchte einen starken Fokus auf den Ausbau der digitalen Bürgerdienste richten, weil diese den Bürgerinnen und Bürgern im Alltag einen großen Nutzen bringen. Eine einzige App mit allen Leistungen, von der Terminbuchung, über einen Veranstaltungsplaner, bis hin zum Ticketkauf für Bus und Bahn. Das ist mein Ziel.

Das sagt Zimmermann zum Thema Klima- und Umweltschutz:

In den kommenden Jahren werden immer mehr E-Fahrzeuge auf der Straße zu sehen sein. Wenn der Strom dafür statt auf dem Auspuff aus einem Kohlekraftwerk kommt, haben wir nichts gewonnen. Die Lösung ist die Stromgewinnung über Photovoltaik auf den öffentlichen Dächern. Die Wohnungsgesellschaften könnten darüber auch vergünstigten Mieterstrom anbieten, von dem die Bewohner profitieren. Dafür habe ich mich bereits die letzten 4 Jahre starkgemacht, aber als Chef der Verwaltung werde ich das Thema voran treiben.

Bastian Zimmermann: Er ist der OB-Kandidat der Linken. Quelle: Roland Hermstein

Bastian Michel (ÖDP)

Das sagt Michel zum Thema Bauen/Wohnen:

Ich sehe bezahlbaren Wohnraum für Familien, Menschen mit Beeinträchtigung und Senioren im Fokus. Es muss barrierefrei und bezahlbar bleiben bzw. werden. Hier fordern wir eine Netto-Sozial-Quote. 25 Prozent Klausel für sozialen Wohnungsbau? Bringt nichts, wenn man mehr bezahlbare Wohnungen abreißt, als man baut.

Wir fordern kostenlosen ÖPNV (maximal 365 Euro im Jahr). Eine Anschaffung einer Straßenbahnlinie ist bei der Einwohnerzahl längst überfällig. Mit dem Neubau der Berliner Brücke empfehlen wir eine Linie mit Park & Ride-Anbindung durch Allerpark, Outlet, Bahnhof bis hin zu VW. Dies würde Tourismus fördern und Verkehr entlasten.

Ganz besonders für die dörflichen Regionen, darf der Fahrplan nicht weiter ausgedünnt werden. Alternativen wären Anruf-Sammeltaxis, Bürgerbusse oder Mitfahrbänke. Für mich sind der Ausbau des Radverkehrs und die Förderung bzw. der Verleih von Lastenfahrrädern wichtig.

Das sagt Michel zum Thema Digitalisierung:

Corona hat gezeigt, dass Schulen vernünftig ausgestattet werden müssen. Dennoch setzen wir weiter auf analoge Bildung, unter anderem Autorenlesungen, Naturführungen – quasi Bildung zum Anfassen. Ganz wichtig ist bei diesem Thema, dass Schulen im Kampf gegen Cybermobbing sensibilisiert und unterstützt werden.

Das sagt Michel zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Klimaschutz ist unabdingbar. Hierzu zählen Projekte mit geringen Investitionen, wie ehrenamtliche Klimapaten, die in Schulen, Kitas, aber auch privat Tipps und Projekte begleiten. Weitere wichtige Aspekte sind der Ausbau von Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden, Dachbegrünung unter anderem auf Bücherschränken oder Bushaltestellen, sowie Blüh- und Streuobstwiesen. Ein Herzensprojekt wäre das Neupflanzen von Bäumen. Es kann nicht sein, dass die Stadt Wolfsburg dies allein übernimmt und dafür circa 1000 Euro von den Baumpaten verlangt.

Bastian Michel: Er geht für die ÖDP ins Rennen. Quelle: ÖDP

Larissa Wülker (parteilos)

Das sagt Wülker zum Thema Bauen/Wohnen:

„Mehr für Familien – Eigentum fördern – bezahlbaren Wohnraum schaffen“ – das ist Teil meines Fünf-Punkte-Programms. In Deutschland herrscht Wohnungsnot. Trotzdem werden in Wolfsburg 205 Wohnungen abgerissen. Wolfsburg sollte deshalb überdenken, ob so schnell Wohnungen zum Verkauf oder zum Abriss frei gegeben werden sollten.

Das sagt Wülker zum Thema Digitalisierung:

Die Digitalisierung geht in Wolfsburg gut voran, zuletzt wurden schon viele Stadtteile mit Glasfaser angeschlossen oder die 40-Prozent-Hürde erreicht. Für so ein kleines Unternehmen wie die Wobcom ist das eine starke Leistung. Ich als Wolfsburgerin würde unsere örtlichen Betriebe weiter unterstützen.

Das sagt Wülker zum Thema Klima- und Umweltschutz:

Klimaschutz fängt schon beim eigenen Verbrauch an. Besonders die Rohstoffe müssen nach Bedarf sparsam eingesetzt werden und der Verbrauch an Plastik muss reduziert werden. Wir verlieren immer mehr Wald durch Feuer oder Abholzung auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Die grüne Lunge der Welt muss nicht nur, aber auch lokal erhalten und gefördert werden.

Larissa Wülker: Sie tritt als parteilose Kandidatin an. Quelle: Boris Baschin

Die Wahl des Oberbürgermeisters findet in Wolfsburg am 12. September statt, die Wahllokale sind an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Von der Redaktion