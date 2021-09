Wolfsburg

Thomas Schlick sitzt auf einem liegenden Baumstamm auf dem Klieversberg, im Rücken das Klinikum, in dem er geboren ist, mit Blick auf die Kernstadt, wo er wohnt und arbeitet. „Mein Opa hat noch Käfer-Achsen gestemmt wie ein Gewichtheber. Und meine Oma hat immer gesagt, wenn du nicht zufrieden bist, dann gründe doch deine eigene Partei.“ Er hat eine gefunden, in der ihm das Parteiprogramm zu mindestens 80 Prozent gefällt: die AfD. Und als deren Kandidat will er jetzt Oberbürgermeister von Wolfsburg werden.

„Die AfD befindet sich noch in der Findungsphase“

Zwei Monate nach Gründung ist er der AfD beigetreten. Rechte Positionen zu besetzen sei legitim, sagt er, und Björn Höcke sei kein Extremist, der bastele schließlich keine Bomben. Schlick selbst habe sich zwar erst bei der CDU umgeschaut, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass er dort zu wenig bewegen könnte. Die AfD befindet sich seiner Ansicht nach „noch in der Findungsphase“. Deshalb gebe es eben auch Flügelkämpfe, ähnlich wie bei den Grünen in den 1980 Jahren. Mit denen will er sich ansonsten allerdings nicht vergleichen, denn sie sind sein Hauptfeind in der deutschen Parteienlandschaft. Und gleich danach folgt die SPD. Obwohl er selbst der Arbeiterklasse entstammt: Der zweite Opa arbeitete in der Gießerei, sein Vater war Gas- und Wasser-Installateur. Jetzt kandidiert auch Rentner Dieter Schlick für die AfD.

Oberbürgermeisterkandidat Thomas Schlick Name: Thomas Schlick Alter: 45 Partei: AfD Beruf: CAD-Konstrukteur, Werkzeugmacher Wohnort: Stadtmitte Familie: verheiratet, drei Kinder (12,15 und 18 Jahre alt) Hobbys: Ju-Jutsu, Jagen, Angeln

Aufgewachsen ist Thomas Schlick in Detmerode und später in der Nordstadt. Mit 23 Jahren lernte er seine heutige Ehefrau kennen und wollte sofort eine Familie gründen, ein junger Papa sein. Hauptsächlich in Eigenarbeit habe er später das von den Großeltern geerbte Haus Baujahr 1957 saniert, erzählt er. Seine Frau sei „der Ruhepol der Familie“. Sie arbeite nur stundenweise. „Ich bin ihr dankbar dafür, ich habe es nicht verlangt.“ Ausschlaggebend für die Entscheidung, wer sich hauptsächlich ums Kochen und die Kinder kümmert, sei wie bei vielen Familien gewesen, wer mehr verdient. „Das Geld ist immer der Knackpunkt.“ Das gelte auch für Wolfsburg, spätestens seit der Diesel-Kriese. Deshalb müsse man einige Ansprüche runterschrauben.

Politik statt Pirsch: Für seine Hobbys Jagen und Angeln findet AfD-Politiker Thomas Schlick kaum noch Zeit. Quelle: Roland Hermstein

Aber: „Es gibt viel zu tun“, sagt Schlick mit Blick auf die Zukunft der Stadt. Dabei gehe Straßen- vor Wohnungsbau und Umwelt- vor Klimaschutz. Beispiel: „Solarenergie auf öffentlichen Gebäuden muss sich rechnen. Und für Privathaushalte würde ich das gar nicht fördern – dann landet das Geld nur da, wo es sowieso schon Kapital gibt. Das ist unsozial.“ Schlick ist überzeugt davon, dass der Mensch den Klimawandeln nicht beeinflussen, sondern nur auf ihn reagieren kann. In Wolfsburg etwa durch die Regulierung des lokalen Wasserhaushalts, den Schutz der Teiche oder durchs Pflanzen europäischer Baumarten und das Aufforsten von Rückegassen im Wald.

Am Kriegerdenkmal: Mit rechten Positionen habe er kein Problem, mit Björn Höcke auch nicht, mit der NPD aber schon, sagte Thomas Schlick im WAZ-Gespräch. Quelle: Roland Hermstein

„Ich bin eher ein Pragmatiker“, sagt Thomas Schlick über sich selbst. Eigentlich sei er auch ein Helfer-Typ, meint er. Als Ehrenamtlicher in der Seelsorge habe er viel gelernt, doch seit er in die Politik gegangen ist, fehle ihm dafür ebenso die Zeit wie für seine Hobbys.

Deshalb ist es nicht so schlimm, dass sein Münsterländer die Jagdhund-Prüfung nicht bestanden hat: „Wir haben andere Aufgaben für ihn gefunden, er ist jetzt ein Familienhund mit einer sehr guten Spürnase.“

Von Andrea Müller-Kudelka