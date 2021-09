Wolfsburg

Die Zahl der Briefwähler hat sich im vergleich zur letzten Kommunalwahl verdoppelt! Im Wolfsburger Rathaus stapeln sich die Anträge. Seit Beginn der Briefwahlausgabe am 16. August haben bis zum 2. September 17.263 Wählerinnen und Wähler ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Das sind rund 18 Prozent aller rund 97.000 Wahlberechtigten. Bei der Kommunalwahl 2016 waren es im gleichen Zeitraum 8641 Briefwähler.

Briefwahlunterlagen sollten bis Donnerstag bei der Post sein

Die Briefwahlunterlagen, die bereits zugesandt wurden, sollten bis möglichst Donnerstag, 9. September, per Post zurückgesendet werden. In dem Fall ist durch die Post noch ein rechtzeitiger Eingang bis zum Wahlsonntag gewährleistet.

Ansonsten besteht die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag, 18 Uhr, persönlich in den Hausbriefkasten am Eingang zu Rathaus A einzuwerfen oder bis 15 Uhr in der Briefwahlstelle im Rathaus A abzugeben.

Briefwahl kann bis zum 10. September beantragt werden

Briefwahlunterlagen können noch bis zum zweiten Tag vor der Wahl, Freitag, 10. September, bis 13 Uhr beantragt werden. Am Samstag, 11. September, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr sowie am Wahltag bis 15 Uhr, werden Wahlscheine und Briefwahlunterlagen nur dann ausgestellt, wenn der Wahlraum bei nachgewiesener plötzlich aufgetretener Erkrankung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden könnte. In dem Fall wird gebeten, sich direkt an die Briefwahlausgabe im Rathaus A, Raum 051, zu wenden.

Blick aufs Rathaus: In Wolfsburg wird der neue Oberbürgermeister gewählt. Acht Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Quelle: Peter Steffen/ Boris Baschin

WAZ berichtet live über den Wahlkampf

Zur Kommunalwahl am 12. September sind rund 97 000 Frauen und Männer in Wolfsburg wahlberechtigt. In ganz Niedersachsen sind es knapp 6,5 Millionen Menschen. In Wolfsburg werden 46 Ratsmitglieder gewählt. Zudem finden die Wahlen zu den 16 Ortsräten statt.

Ganz gespannt blicken alle auch aufs Rathaus: Wer wird der Nachfolger von Klaus Mohrs und damit der neue Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg? Für dieses Amt stehen acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. Dabei hat sich die WAZ auch angeschaut, wie sich die Anwärter online präsentieren. Selbstverständlich berichtet die Wolfsburger Allgemeine Zeitung auch live über den Wahlkampf unter www.waz-online.de.

Von der Redaktion