Wolfsburg

Es gibt einen neuen Trend in der Kommunalpolitik in Wolfsburg: Gruppen. Erst taten sich Grüne, FDP und Volt im Rat zusammen. Jetzt verpartnern sich die SPD-Fraktion und Ratsherr Bastian Zimmermann (Die Linke). Durch beide Gruppenbildungen verlor die drittgrößte Ratsfraktion, die PUG, an Einfluss. Kritik kam erstmal von der CDU. Es geht aber letztlich um mehr als nur um Parteiengezänk. Es geht um Demokratie und Ethik.

PUG verliert einen Sitz im Verwaltungsausschuss

In einer Pressemitteilung verkündete die SPD am Dienstagabend die Gruppenbildung, die CDU reagierte am Mittwoch mit Kritik auf dem gleichen Weg. Die WAZ sprach auch mit Bastian Zimmermann und mit Andreas Klaffehn, dem Vorsitzenden der PUG, die durch beide Gruppenbildungen Sitze in Ausschüssen und Aufsichtsräten verliert. Konkret: Durch die Gruppenbildung mit den Grünen sicherten sich FDP und Volt Sitze in Ausschüssen, die ansonsten an die PUG gegangen wären. Durch die Gruppenbildung von SPD und Linke verliert die PUG jetzt ihr Anrecht auf den zweiten Sitz im Verwaltungsausschuss – er geht an die SPD – und Roman Dettmann muss seinen Posten im Aufsichtsrat der Wob-AG an Bastian Zimmermann abtreten.

Das liegt an der Berechnungsgrundlage für die Sitzverteilung in der Kommunalpolitik, die das Landesparlament mit den Stimmen von SPD und CDU beschlossen hatte. Die kleineren Fraktionen kritisierten das. Langfristig verkehrt sich die Wirkung offenbar genau ins Gegenteil dessen, was SPD und CDU im Land ursprünglich im Sinn hatten: Die Berechnung sollte die größeren Fraktionen stärken und so den Wählerwillen besser spiegeln.

Christoph-Michael Molnar, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion: „Der demokratische Wille der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger wird an dieser Stelle ignoriert.“ Quelle: CDU

Dass das durch die praktische Gruppenbildung, die in der Theorie für den Zusammenschluss von Kleinstparteien gedacht war, jetzt unterlaufen wird, registriert auch der CDU-Kreisvorsitzende und Ratsfraktions-Chef Christoph-Michael Molnar. „Aus meiner Sicht geht es hier nicht mehr um den demokratischen Willen der Wählerinnen und Wähler, sondern um eine reine Personalpolitik“, sagt er. Dass man einen Bastian Zimmermann, der mit weniger als zwei Prozent der Stimmen gewählt wurde, dermaßen aufwertet, stoße auf Unverständnis.

Bastian Zimmermann: Der fraktionslose Ratsherr der Partei „Die Linke“ kann künftig in zwei Ausschüssen Stimmrecht beanspruchen. Bisher stand ihm das nicht zu. Quelle: Die Linke

„Dass Stefan Kanitzky von Volt zum stellvertretenden Ratsvorsitzenden wird, wäre früher auch undenkbar gewesen“, sagt Zimmermann selbst. Er gibt zu: „Für mich verbessert sich die Ausgangslage im Rat der Stadt jetzt fundamental.“ Der fraktionslose Ratsherr sieht vor allem einen Vorteil darin, dass er in jeder zweiten Fraktionsvorstandssitzung der SPD über die wichtigsten Ergebnisse aus den Gremien informiert wird. „Ich habe dadurch wieder ein bisschen mehr Leben. Und ich kann zwei weitere Personen als Bürgerinnenvertreterinnen in den Ausschüssen mit einbinden“, erklärt er.

Ändern würde sich die komplette Situation erneut, wenn jetzt die CDU eine Gruppe mit einer der beiden verbleibenden Fraktionen, der PUG oder der AfD, bilden würde. Das allerdings schließen alle aus. Andreas Klaffehn von der PUG meint: „Wir halten unser Versprechen und bleiben unabhängig. Der Bürger wird es zu werten wissen.“

Andreas Klaffehn, PUG-Chef, betont: „Wir bleiben unabhängig.“ Quelle: Britta Schulze

Er sieht das Hauptproblem darin, dass die SPD die PUG als Gegner statt als politischen Mitstreiter sieht und sich mit dem Losglück der Parteiunabhängigen im Verwaltungs-Ausschuss nicht abfinden wollte.

Hans-Georg Bachmann: Der SPD-Fraktionsvorsitzende verweist auf die Pressemitteilung, in der die Gruppenbildung mit gemeinsamen Zielen im Bereich Soziales und Umwelt begründet wird. Quelle: Roland Hermstein

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann wollte die Gruppenbildung nicht weiter kommentieren. „Steht alles der Pressemitteilung“, teilte er mit. Dort heißt es: „Angesichts der offenen Mehrheitsverhältnisse im Rat will die Gruppe auch den Dialog mit den anderen Fraktionen und Oberbürgermeister Weilmann suchen, um die bestmöglichen Entscheidungen für Wolfsburgs Zukunft herbeizuführen.“

Von Andrea Müller-Kudelka