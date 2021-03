Wolfsburg

Der Umgang mit der Corona-Pandemie bringt offensichtlich viele Menschen an ihre Grenzen und darüber hinaus. Während es in der Anfangszeit vor einem Jahr eine große Welle der Hilfsbereitschaft gab, wird der Ton jetzt überall zunehmend schärfer. Aus der Frage „Was kann ich tun, um mich und andere zu schützen?“ ist eine andere geworden: „Wer trägt Schuld daran, dass wir die Sache einfach nicht in den Griff bekommen?“

Die Antwort, die wir uns wahrscheinlich alle selbst geben, ist: „Ich jedenfalls nicht!“ Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber was nützt es, wenn ich der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt ein „Siehste!“, entgegenschreien? Ich fühle mich dann nicht einmal besser. Trotzdem sehe ich meine Aufgabe darin, beruflich das aufzuzeigen, was schief läuft. Hier und jetzt. Ich will niemanden persönlich angreifen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass Berichte aus der Lebenswirklichkeit politische Entscheidungen beeinflussen können. Oder zumindest das Verhalten all derjenigen, die nicht meinen, dass Corona nur ein Schnupfen ist.

Im Fall der Familie Timm sind zwei Seiten aneinander geraten, die sich eigentlich sehr einig sind: diejenigen, die fordern, dass möglichst schnell alles dafür getan werden muss, dass die Pandemie endet und diejenigen, die versuchen, von Amts wegen alles in ihrer Kraft stehende dafür zu tun. Der Feind ist das Virus. Das sollten wir bei allem Frust nicht vergessen.

Von Andrea Müller-Kudelka