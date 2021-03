Wolfsburg

Gott ist allgegenwärtig: Ganz nach diesem Motto haben viele Kirchengemeinden ihre Gottesdienste aus den Kirchengebäuden ausgelagert. Den Heiligen Geist gibt es „To Go“ (also zum Mitnehmen) in Ostertüten, als Video-Konferenz online, zum Mithören im Radio oder zum Staunen im Ostergarten. Und ich, die ich so lange nicht mehr in einer Kirche war, dass ich den Eingang gar nicht mehr finden würde, habe mir schon im vergangenen Jahr voller Neugier eine der ersten Gottesdienst-Tüten gepflückt – und das nicht (nur) wegen der Schokolade darin.

Weg von den starren Strukturen

Die gedruckte Andacht daraus habe ich mir abends zu Gemüte geführt: nicht als die Kirchenglocken am Sonntag riefen, sondern als ich selbst Zeit und Ruhe dafür hatte. Eine wunderbare Gelegenheit, mich mal wieder mit geistlichen und philosophischen Themen zu befassen.

Auch Online-Gottesdienste oder solche per Video oder Audio-Datei erreichen andere Zielgruppen als die immer weniger werdenden Besucher sonntags zum Glockenschlag. Vielleicht tut es den Kirchen gut, das Format „Gottesdienst“ aufzubrechen und neu zu erfinden.

Fernbleiben ist gelebte Nächstenliebe

Und nicht zuletzt ist es derzeit gelebte Nächstenliebe, den Nächsten zu schützen, indem man ihm fernbleibt. Schulen, Sportkurse, Selbsthilfegruppen und sogar Chöre verlegen sich auf Videokonferenzen – warum sollten die Kirchen es nicht können?

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“, soll Jesus gesagt haben. Ich bin sicher, damit hätte er auch Videokonferenzen gemeint.

Von Frederike Müller