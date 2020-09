Wolfsburg

Eine einst reißende Bewegung ist auf einem Tiefstand. Die Aktivisten von FFF bleiben in der Schule oder anderswo- zumindest fanden sie nicht den Weg zur Sitzdemo vor dem Rathaus. Alexander Sturm, Sprecher der FFF, stand auf verlassenem Posten. Er hat die Verantwortung dafür auf seine Kappe genommen – und räumt ein, keine Plakate aufgehängt zu haben. Doch kann das sein, dass junge Aktivisten ihren Sprecher allein in der Innenstadt sitzen lassen? Liegt es nicht in der Verantwortung des Einzelnen sich zu informieren, wo und wie für das Klima gekämpft wird? Liebe Schüler, steht wieder auf und geht auf die Straße. Und beweist all jenen Kritikern, die euch viel zu lange nicht ernst genommen haben, das Gegenteil.

Von Nina Schacht