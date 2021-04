Wolfsburg

Nächtliche Ausgangssperren richten mehr Schaden an, als sie Nutzen bringen. Private Zusammenkünfte sind ohnehin auf eine weitere Person pro Haushalt beschränkt, Ansammlungen sowieso verboten. Eine Ausgangssperre ändert theoretisch also nicht viel, sondern erleichtert lediglich nur die Kontrolle der ohnehin bestehenden Regeln.

Aber treffen sich denn die Wolfsburger ausgerechnet über Nacht heimlich und zuhauf? Die Wolfsburger Polizei jedenfalls hat bis jetzt kaum nächtliche Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. Und wer es wirklich auf eine illegale Privatparty anlegt, der kann sie auch in die Tagesstunden verlegen oder einfach über Nacht beim Gastgeber bleiben, bis er wieder auf die Straße darf.

Studien zeigen: Ausgangssperren helfen nur wenig

Auch zeigen Studien: Im Vergleich zu Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen haben nächtliche Ausgangssperren nur einen geringen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.

Gleichzeitig, und das ist das Schlimme, fühlen sie sich krasser an als alle bisherigen Maßnahmen. Selbst der gewissenhafteste Bürger, der seit Jahren zwischen 21 und 5 Uhr nichts anderes getan hat als zu schlafen, wird sich eingesperrt fühlen und innerlich rebellieren, wenn er weiß, dass er nicht raus dürfte, wenn ihn nun doch spontan die Lust auf einen Mondscheinspaziergang überkommen sollte.

Ja, die Lage ist ernst. Ja, wir brauchen dringend Gegenmaßnahmen. Aber noch dringender brauchen wir Einsicht, Solidarität und Eigenverantwortung. Mit einer Maßnahme, die so wenig bringt und gleichzeitig so in das Freiheitsgefühl der Menschen eingreift, verspielt die Politik das Verständnis und die Kooperationsbereitschaft der Bürger.

Von Frederike Müller