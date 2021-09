Wolfsburg

Die Kommunalwahl in Wolfsburg geht in die zweite Runde – jedenfalls in Oberbürgermeisterwahl. Dass Iris Bothe und Dennis Weilmann noch einmal gegeneinander antreten müssen, ist bei Licht betrachtet kein Wunder. Zu groß und zu stark war das Feld aus acht Kandidatinnen und Kandidaten, als dass ein eindeutiges Ergebnis nach dem ersten Wahlgang naheliegend scheinen konnte.

Jetzt haben die Wählerinnen und Wähler in der Stichwahl noch einmal Gelegenheit, ihre Oberbürgermeisterin oder ihren Oberbürgermeister zu bestimmen – und niemand hat eine Ausrede. Also: Am 26. September wählen gehen!

Von Christoph Oppermann