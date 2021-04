Wolfsburg

In diesen trüben Tagen mit traurigen Gesichtern hinter schützenden Masken hört es sich fast schon verwegen an, was Wolfsburgs Sozialdemokraten derzeit ins Gespräch bringen: eine Wolfsburger Fußgängerzone nach dem Ende der Corona-Pandemie. Fröhliche Menschen, die dicht gedrängt Künstlern zujubeln? Kinder, die vergnügt auf den Wolfsskulpturen reiten, ganze Familien, die sich bei strahlendem Sonnenschein am Eisbecher laben.

Welch ein Kontrastprogramm zum aktuellen Bild. Von alldem spürt man gegenwärtig... nichts. Wann die Pandemie zu Ende ist und ob die Porschestraße mit Masterplan und hunderten neuen Ideen jemals wieder ein attraktiver Anziehungspunkt wird, steht in den Sternen.

Aber warum sollte man nicht einfach mal ganz optimistisch in die Zukunft planen, Künstler, Schulen und Vereine einbinden, Anregungen sammeln und dann hoffen, dass diese eines Tages tatsächlich Wirklichkeit werden könnten. Wir können nur beten, dass diese Realität nicht noch Monate, gar Jahre auf sich warten lässt.

Schon jetzt nämlich habe ich den Verdacht, dass uns durch Covid-19 einiges verloren gegangen ist: Das Lächeln im Gesicht, aber auch ein Fünkchen Hoffnung, dass alles mal wieder ein bisschen besser wird. Nicht nur der Porschestraße wäre das zu wünschen.

Von Burkhard Heuer