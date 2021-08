Wolfsburg

Der Fehler liegt im System. Im Pflegesystem in Deutschland. Dieses System wird mittlerweile niemandem mehr gerecht. Keine Frage: Wie die Geschäftsführung des Pflegeheims PUNS am Klinikum in Wolfsburg mit Bewohnern und Bewohnerinnen, Mitarbeitenden und Angehörigen umgegangen ist, ist kaum zu entschuldigen. Vor allem, weil nicht geredet wurde. Vielleicht aus Angst davor, wieder ins Gerede zu kommen. Doch das ist keine Entschuldigung. Offensichtlich war die Geschäftsführerin und Gesellschafterin mit der Führung von zwei Häusern – eines in Braunschweig, eines in Wolfsburg – letztlich überfordert. Ironischerweise aber nicht unbedingt, weil es zu viele, sondern weil es zu wenig Heime sind. Denn wer im Pflegesystem bestehen will, muss den Personalstamm immer wieder der Situation anpassen. Der Bedarf wird nicht nach Betten oder Zimmern geschweige denn Menschen berechnet, sondern nach Pflegegrad. Und zwar stundenweise. Da passiert es recht häufig, dass das Team plötzlich zu groß ist, weil zwei Personen mit einer hohen Pflegestufe verstorben sind und zwei Personen mit einer niedrigen Pflegestufe einziehen. Das Personal wird zur Verschiebemasse. Die Gepflegten zur Berechnungsgrundlage. Das ist unmenschlich. Für alle.

Von Andrea Müller-Kudelka