Kommentar: Die IG Metall braucht Einigkeit

Wolfsburg

So überraschend die Wahl von Flavio Benites zum Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall auch war, so wichtig könnte sich diese Entscheidung in der Zukunft erweisen. Eine Gegenkandidatur, so kurzfristig sie auch sein mag, ist vollkommen legitim. Das Votum für Benites fiel deutlich aus. Er kann sich nun auf breite Unterstützung von der Basis berufen. Und das ist in diesen für die Branche so schwierigen Zeiten enorm wichtig. Mit der Transformation und Digitalisierung gilt es, große Herausforderungen zu stemmen. Das kann nur passieren, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Mit Ricarda Bier als Erster Bevollmächtigten hätte – das zeigt die Kritik an ihr – die Gefahr bestanden, dass sich die Gewerkschaft immer wieder in Grabenkämpfen auf Nebenschauplätzen verstrickt. Die IG Metall wird aber alle Konzentration und vor allem Einigkeit brauchen, um die Transformation zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund ist die Wahl von Flavio Benites die richtige.

Von Steffen Schmidt