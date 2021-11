Wolfsburg

Es sollte mehr Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen: Mitte Oktober schaffte die Bundesregierung die kostenlosen Corona-Tests deutschlandweit ab. Jetzt hat die Sieben-Tage-Inzidenz einen neuen Höchstwert seit Pandemiebeginn erreicht. Immer mehr Politiker fordern: Die Tests müssen wieder kostenlos sein. Doch gibt es in Wolfsburg dafür überhaupt noch Kapazitäten? Die WAZ hat bei einigen Testzentren nachgefragt.

Als die kostenpflichtigen Tests kamen, blieben die Kunden aus. So erging es vielen Testzentren, auch dem Flow-Wolf-Testzentrum am Wasserturm in Ehmen. „In den Herbstferien war die Nachfrage noch recht groß, aber vorher und nachher ist die Nachfrage kaum vorhanden“, schreibt Betreiber Ingo Bartels der WAZ auf Anfrage. Mit den möglichen kostenlosen Bürgertests erwartet Bartels auch wieder mehr Kunden. Zum einen aufgrund der höheren Inzidenz. Zum anderen, weil viele Kunden seiner Teststation auf Dienstleistungen wie Massage, Fitness oder Gastronomie verzichtet hätten.

Das Ehmer Testzentrum könnte seine Kapazitäten wieder erweitern

Wegen der niedrigen Nachfrage musste Bartels bereits das Testzentrum in der Daimlerstraße schließen. Könnte sein Ehmer Testzentrum dem Andrang aktuell gerecht werden, sollten die kostenlosen Tests zurückkehren? „Dafür sind wir gewappnet, da wir einen bestehenden Personalstamm haben, auf den wir zurückgreifen können“, meint er.

Testzentrum bei der Autostadt: Hier können sich Autofahrer per „Drive-In“ in ihrem Auto testen lassen. Quelle: Britta Schulze

Das Testzentrum in der Autostadt soll vorerst bleiben

Mit höherer Nachfrage rechnet auch das Testzentrum an der Autostadt. Hier können sich Autofahrer per „Drive-In“ in ihrem Auto testen lassen. Die Firma „Ruhrmedic“ betreibt das Angebot. Geschäftsführer Georg Hecht plant den Betrieb noch längerfristig aufrecht zu erhalten und will das Testzentrum für den Winter überdachen lassen. „Wie sich Testzahlen entwickeln ist aktuell absolut unklar“, schreibt der Geschäftsführer der WAZ. Es geht aber davon aus, dass es zu einem größeren Testvolumen kommen wird. Dann könnte das Team vor Ort den Betrieb in wenigen Stunden hochfahren. „Im Oktober gab es keinerlei betriebsbedingte Kündigungen, sollten wir wieder voll ausgelastet sein, sind alle Ressourcen vorhanden.“

Diese Personen können sich schon jetzt kostenlos testen lassen Sie haben das Recht auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, wenn Sie... ...zum Zeitpunkt der Testung noch keine zwölf Jahre alt sind oder erst in den letzten drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind ...wegen einer gesundheitlichen Kontraindikation wie Schwangerschaft oder einer bestimmten Krankheit nicht geimpft werden können ...in den letzten drei Monaten wegen einer gesundheitlichen Kontraindikation nicht geimpft werden konnten ...sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus isolieren mussten, und die Testung zur Beendigung der Isolation erforderlich ist. ...zum Zeitpunkt der Testung minderjährig sind (noch bis 31.12.2021) ...Student oder Studentin aus dem Ausland sind, sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden (noch bis 31.12.2021) ...an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben Quelle: Bundesregierung

Oft sind es Kinder, die sich testen lassen

Anders sieht es in der Easy-Apotheke im Schlesierweg aus: „Es wäre schwierig, kurzfristig jemanden abzustellen, sollte es wieder kostenlose Tests geben“, sagt Filialleiterin Julia Trost der WAZ. Für die Tests muss sich jedes Mal ein Angestellter die nötige Schutzkleidung überstreifen. Aktuell passiere das nur etwa einmal pro Woche. „Wenn überhaupt jemand kommt – und dann sind es meistens Kinder, weil für sie die Tests ja noch kostenlos sind“, so Trost.

Monika Müller ist Dezernentin für Gesundheit und Klinikum bei der Stadt Wolfsburg. Auch im Klinikum habe die Nachfrage nachgelassen. Zu den Kosten für die Tests kommt aus ihrer Sicht noch ein anderer Faktor: „Wir hatten in der jüngeren Vergangenheit ja nicht so oft die 3G-Regel in Wolfsburg.“ In der Konsequenz stellten einige Zentren den Betrieb ein, zum Beispiel die Testzelte bei allerdings einige der Zentren wiederkommen: „Wenn wieder mehr Menschen in Wolfsburg einen Test machen wollen, könnten einige der Testzentren wieder öffnen, eventuell kommen sogar neue hinzu“, so Müller.

Von Niklas Jan Engelking