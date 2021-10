Wolfsburg

Ich trage wieder Wollsocken. Die dicken, warmen. Die, mit denen man nicht mehr spürt, wie viel Sand auf dem Parkett liegt. Das bedeutet, dass es draußen kalt ist. Und drinnen auch. Alles verändert sich jetzt wieder so spürbar, sichtbar und hörbar. Kastanien plumpsen auf Dächer. So laut, dass man erschrickt. Der Marder, der Ende August schon mal ausspioniert hat, ob das Quartier auf meinem Dachboden noch verfügbar ist, scheint jetzt endgültig wieder eingezogen zu sein. Es gab eine erste spektakuläre Jagd irgendwo in den Zwischendecken über mir. Furchtbares Geschrei. Der Herbst hat nicht nur goldene Seiten.

Das Hornissen-Nest scheint sich zu leeren

Wie schön war es im Sommer, als ich nicht dauernd Zeugin des marderischen Beutezugs werden musste. Aber dafür wird es im Rollladenkasten im Wohnzimmer langsam stiller. Das Hornissen-Nest scheint sich zu leeren. Offenbar haben schon viele Hornissen ihren letzten Flug angetreten. Ab und zu liegt eine auf dem Rücken unter dem Nest. Direkt neben den unschön anzusehenden Maden, die in letzter Zeit ständig eliminiert werden. Ich hätte gedacht, die Ameisen oder Vögel würden Gefallen daran finden. Aber ich musste die armen Dinger, die in ihrer Form an Cashew-Kerne erinnern, alle selbst beseitigen. Mit dem Schlauch habe ich sie von der Terrasse gespült und mich gefragt, ob der Spuk vorbei ist, bevor ich die Pumpe abmontieren muss.

Ein melancholisches Abschiedsgefühl

Mit dem Sommer ist es wie mit den Partys. Das Aufräumen am Ende macht keinen Spaß und hier und da liegen ein paar entkräftete Gäste herum. Insofern ist die Herbst-Depression wohl nichts anderes als ein Sommer-Kater. Schön, dass sich zumindest noch Schmetterlinge auf den Herbstastern tummeln. Letzte Insel vor Winter! Hauptsächlich sind es Tagpfauenaugen. Bei der Vorstellung, dass sie, wie die Hornissen, auch bald ihr Leben aushauchen würden, wurde mir ganz schwer ums Herz. Eine völlig unnötige Traurigkeit. Tagpfauenaugen sterben am Ende des Sommers nämlich gar nicht. Ich habe das nachgelesen. Sie überwintern, gerne in Garagen oder Schuppen, und pflanzen sich im nächsten Frühjahr fort. Brennnesseln für die Raupenfütterung gibt es bei mir reichlich. Die Population der Tagpfauenaugen in meinem Garten dürfte also für nächstes Jahr gesichert sein. Das stimmt mich nun wieder freudig. Und noch ist der Winter ja auch gar nicht da. Warum kann ich die goldenen Oktobertage nie ohne dieses melancholische Abschiedsgefühl genießen? Ich weiß doch, wie es läuft. Noch bevor ich die letzte Sommerkleidung ins Winterquartier geräumt habe, kommt das Licht zurück.

Wintersonnenwende ist schließlich schon im Dezember. Dann dauert es nicht mehr lange, bis ich die Wollsocken wieder ausziehen muss. Deshalb zelebriere ich das Tragen der gemütlichen Fußbekleidung jetzt ausgiebig. Und freue mich. Dass ich ihn nicht spüren muss – den ständigen Sand auf dem Parkett.

