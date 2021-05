Wolfsburg

Gott und die Welt machen sich Gedanken, wie man Tempo in die Impfkampagne bekommt. Der Treckerfahrer hat ein paar einleuchtende Ideen dazu, meint aber: Ohne Impfstoff ist Impfen nichts Halbes und nichts Ganzes. Außerdem im Wochenrückblick: Gendersternchen in Straßennamen und Genehmigungen in der Landeshauptstadt Hannover.

Moin. In anderen Ländern, die schon ne Menge von ihren Eingeborenen durchgeimpft haben, wurde überlegt, wie man den Rest auch noch anne Spritze kriegt. Da gabs zum Beispiel ne Rammelsuchseite für Geimpfte, sagen wir mal „Zweifachgeimpfter sucht vorzeigbare Genesene für Kino, Spaziergehen und untenrum“. Müßte man auch bei uns machen, einfach nur Gesundheit als Anreiz reicht anscheinend nich, da muß man noch ne Schüppe drauflegen. Im Baumarkt 15 Prozent auf alles außer Tiernahrung für AstraZeneca-Gespritzte. Oder man machts über Freundschaftswerbung: Wer seine widerspenstige Omma mit ins Impfzentrum schleift, kriegt die zweite Dröhnung ne Woche früher oder nen freien Termin bei der KFZ-Zulassungsstelle. Die besten Marketingideen der letzten Jahrzehnte waren allerdings die Tupperparty und die Thermomix-Vorführung.

► Lesen Sie auch: Neue Kolumne von Dietmar Wischmeyer: Der „Treckerfahrer“ startet mit “Günthers Woche“ in der WAZ

Problem bei Corona is natürlich, daß man nich sone ganze Horde Umgeimpfte in einen Raum reinlassen sollte – außer natürlich, wenn das Impfgegner sind, die rotten sich ja sowieso zusammen, weil die geistig immun sind gegen Corona. Die könnte man zum Beispiel zu einer Protest-Kochsalzspritz-Party zusammentrommeln und dann stickum Sputnik V unter die Haut jagen. Diese ganzen Werbeaktionen sind aber nur sinnvoll, wenn genug von dem Zeug da ist, für das man wirbt. Da siehts dann im Moment doch eher mau aus. Also nix mit „Scharfe Geimpftinnen in deiner Nachbarschaft suchen potenten Partner.“ Schade eigentlich.

Kostenloses Chorsingen im Freien fördern

Kommen wir zu einem heitereren Thema der Woche und blicken Richtung Westen in unsere reizende Landeshauptstadt. Hannover ist ja im Grunde bei allem, wasses gibt aufer Welt, immer ganz vorne dabei. Jetzt sollen die Genderkrähenfüße, also * diese Teile, auch bei Straßennamen eingeführt werden. Nich mehr Bachstelzenweg, sondern Bachstelz*innenweg. Ne andere Sache is an sich noch viel besser, die Stadt Hannover will Chorsingen im Freien fördern, dafür stellt sie ihre Grünanlagen unentgeltlich zur Verfügung. Muß man bloß nen Antrag stellen an eine von ihre Behörden und schwuppdiwupp haut der zuständige Lurch nachm halben Jahr – wenn die Behörde wieder vollzählig is – da haut er den Bescheid raus. Bisher durfte man meiner Meinung nach auch schon im Stadtpark singen, ohne Miete an die Stadt zu berappen, aber es is schön, daß man das jetzt auch mit extra Genehmigung machen darf. Was gibt demnächst für Wohltaten, die der Stadt nix kosten? Sich in Bushaltestellen unterstellen bei Regen auf Antrag, aber unentgeltlich. Oder wie wärs mit Ausatmen in Hannover, ohne daß man Emissionszertifikate beim Oberlurch im Rathaus kaufen muß. Ich fänds noch schön, wenns nen Anguckpass für alle Bäume in der Eilenriede gäbe, auch unentgeltlich, nur einmal am Baum vorzeigen und man wäre auf der sicheren Seite. Wer allerdings das Vogelgezwitscher dazu buchen will, sollte dann doch etwas berappen, denn die Landeshauptstadt is klamm wie der Mai 2021 – sozusagen.

Munter bleiben!

Günther, den Treckerfahrer, gibt es auch täglich bei radio ffn.

Von Dietmar Wischmeyer