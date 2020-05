Kokain-Prozess: Komplizin will sich nicht an Mengen erinnern können

Wolfsburg

Wozu Haushaltsgeräte doch gut sein können: Mit einem Mixer mischten ein 44-jähriger Wolfsburger und seine 57-Jährige Komplizin Kokain mit einem Streckmittel. Zusammen mit einer 30-Jährigen sollen sie in Wolfsburg sechs Kilo der Droge teils gestreckt verkauft haben. Bei der Verhandlung am Braunschweiger Landgericht erfuhr man am Donnerstag so einiges über die Wolfsburger Drogenszene. Kernfrage war die Menge der verkauften Drogen und die Frage, ob die Beschuldigen dabei eine Bande bildeten.

Schicksalsschläge führten in die Drogensucht

Der Hauptangeklagte hatte in Folge privater Schicksalsschläge seit 2005 immer wieder Kokain konsumiert. „Ich habe immer wieder versucht, davon wegzukommen“, sagte der Mann. Spätestens nach dem Tod seiner Mutter 2007 sei sein Konsum „exzessiv“ geworden. Bis Ende 2016 lebte er bei seiner Großmutter und übernahm die Pflege der an Demenz erkrankten Frau. Als Mitte 2018 seine langjährige Freundin starb, flüchtete sich der frühere VW-Mitarbeiter erneut in die Drogensucht.

Bis zu 250 Euro am Tag verspielt

In Spielhallen habe er täglich bis zu 250 Euro verspielt, seine Table-Dance-Bar an der Seilerstraße lief nach der VW-Krise zuletzt schlecht. Um seinen Drogenkonsum und seine Spielsucht zu finanzieren, sei der Mann „mehrere Male“ nach Hamburg gefahren, um eine nicht näher definierte Menge Kokains zu besorgen und zu verkaufen.

Drogen mit dem Mixer verschnitten

Der Kontakt zu dem Lieferanten in Hamburg sei von einem Besucher seiner Table-Dance-Bar vermittelt worden. In einer Spielhalle lernte er seine spätere Komplizin kennen. Weil die ­57-Jährige selbst in finanziellen Nöten steckte, sei der Entschluss entstanden, in das Drogengeschäft einzusteigen. „Der Gewinn sollte Fifty-Fifty geteilt werden.“

Verkauf an Bekannte und Freunde

Die Lieferungen in Hamburg-Lurup erfolgten auf Kommission, bezahlt wurde später mit dem Erlös aus dem Verkauf der Drogen. „Die Mengen standen vorher nicht fest“, meinte der Wolfsburger. „Wir sind losgefahren, wenn das Kokain zur Neige ging.“ In der Wohnung der Komplizin sei das Koks verschnitten, portioniert und in einem Kosmetikkoffer gelagert worden. Abnehmer seien Freunde und Bekannte gewesen. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Dr. Ralf-Michael Polomski, wie er sich seine Zukunft vorstelle, beteuerte der Mann, von den Drogen loskommen zu wollen „Ich will mein Leben wieder in den Griff kriegen.“

Mitbewohnerin des Angeklagten half im Urlaub aus

Als Zeugin verhört wurde eine 30-jährige Wolfsburgerin, die seit November 2018 mietfrei bei dem Angeklagten wohnte. Gegen sie läuft ein gesondertes Verfahren. Die schüchtern wirkende Frau sagte, sie habe bei einem Spanienurlaub des Angeklagten angeboten, den Verkauf der Drogen an dessen Stelle zu übernehmen. „Geld habe ich nicht bekommen, das wollte ich auch nicht.“ Später sei sie hin und wieder eingesprungen sein, wenn der 44-Jährige unabkömmlich war.

Komplizin will sich an Mengen nicht erinnern können

Die 57-Jährige Komplizin, die ebenfalls gesondert angeklagt ist, berief sich bei ihrer Zeugenaussage auf Erinnerungslücken, was die Häufigkeit der Lieferungen und die Menge des Kokains anging. Staatsanwältin Sibylla Vagedes und Richter Polomski versuchten, ihr mit dem Protokoll ihrer polizeilichen Vernehmung auf die Sprünge zu helfen. Demnach hätten der Angeklagte und sie vor und nach dessen Spanienurlaub viermal jeweils ein Kilo Kokain in Hamburg besorgt. „Ich weiß nicht mehr“, meinte die Frau immer wieder. Der Hauptangeklagte hatte behauptet, das Kokain nie abgewogen und nur am Tag des polizeilichen Zugriffs ein Kilo-Paket erhalten zu haben. Im vergangenen Dezember wurden im Auto der 57-Jährigen 1,3 Kilogramm Kokain im Auto gefunden. Der Prozess soll am 5. Juni fortgesetzt werden, dann mit Anhörung zweier Sachverständiger.

Von Christian Opel