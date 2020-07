Wolfsburg

Im Prozess gegen den Kopf einer Kokain-Bande aus Wolfsburg hat das Landgericht Braunschweig den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Das Gericht ordnete am Mittwoch außerdem die Unterbringung des 44-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an, weil er selbst Drogen konsumiere.

Der Angeklagte wurde wegen Drogenhandels in neun Fällen verurteilt, davon bei drei Taten als Mitglied einer Bande. Der Besitzer einer Table-Dance-Bar in Wolfsburg hatte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und einer 57 Jahre alten Komplizin größere Mengen Kokain verkauft. „Der Vorsatz einer Bande liegt vor, auch wenn sie dazu nicht an einem Tisch gesessen haben“, sagte der Richter. Für das Strafmaß war die Bandenmitgliedschaft allerdings nicht ausschlaggebend. Denn dem Angeklagten wurde nachgewiesen, knapp fünf Kilogramm Kokain erworben zu haben.

Einer der größten Drogenfunde in der Region

Allein am Tag der Festnahme im Dezember 2019 beschlagnahmte die Polizei rund 1,3 Kilogramm Kokain, „einer der größten Drogenfunde in Wolfsburg und Braunschweig“ in den vergangenen Jahren, wie der Richter betonte. Rund 266 000 Euro soll der Angeklagte mit dem Drogenhandel erwirtschaftet haben. Ob die Einnahmen aus den Verkäufen tatsächlich zur Hälfte mit der Komplizin aufgeteilt wurden, konnte das Gericht nicht feststellen.

Strafmildernd wirkte sich das „weitreichende Teilgeständnis“ aus, wie der Richter erklärte. Zudem habe man im Prozess „einen Menschen kennengelernt, der es nicht immer einfach im Leben hatte“. Das Gericht berücksichtigte auch, dass die Taten vor dem Hintergrund des eigenen Drogenkonsums des Angeklagten stattgefunden hätten.

Der Angeklagte sei allerdings nicht zum ersten Mal wegen eines Drogendelikt verurteilt worden, betonte der Richter. Strafverschärfend wirkte sich auch die Tatsache aus, dass die meisten Fahrten nach Hamburg zum Ankauf des Kokains während einer laufenden Bewährung des Angeklagten stattfanden. „Der Angeklagte war die Zentralfigur im Geflecht“, sagte der Richter und sah den Vorwurf der Bandenstruktur als bestätigt. Das sei ein „professionelles System“ gewesen, sagte er. Das Gericht folgte auch nicht der Angabe des Angeklagten, dass es sich nur um sechs statt neun Drogenfahrten nach Hamburg gehandelt haben soll.

Haarprobe sprach für einen „mittleren Drogenkonsum“ des Wolfsburgers

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren für den Angeklagten gefordert. Sein Verteidiger plädierte für eine Strafe von sechs Jahren und drei Monaten. Allerdings folgte das Gericht der Forderung des Rechtsanwaltes, den 44-Jährigen in einer Erziehungsanstalt unterzubringen. Der Richter sah den Drogenkonsum des Angeklagten als erwiesen an. Dieser hatte dazu allerdings unterschiedliche Aussagen getroffen. Nicht zuletzt eine Haarprobe weise jedoch einen „mittleren Drogenkonsum“ nach, so das Gericht in der Urteilsbegründung.

Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten wurde bereits die Komplizin des 44-Jährigen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall jedoch Revision eingelegt. Die Lebensgefährtin des Verurteilten steht wegen des unerlaubten Handels mit Drogen in drei Fällen, davon in zwei als Mitglied einer Bande, ab dem 22. Juli vor dem Landgericht.

Von Nina Schacht