Wolfsburg

Zeugen gesucht: Am 19. Oktober wurde ein 22 Jahre alter Wolfsburger im Eingangsbereich von Penny am Nordkopf durch zwei unbekannte Täter mit Faustschlägen verletzt. Einsatzbeamte trafen das Opfer mit einer Nasenbeinfraktur am Tatort nahe des Zentralen Omnibusbahnhofs an, während die Täter sich bereits entfernt hatten.

Wer hat etwas gesehen?

Da der Bereich in der Regel gut frequentiert ist, hoffen die Ermittler, dass der Vorfall um 21.05 Uhr an diesem Samstagabend im Eingangsbereich des Supermarkts von Kunden oder Passanten bemerkt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 4 64 60 entgegen.

Von der Redaktion