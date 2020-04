Der Kita-Trick: Das Fleisch muss in die Soße

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Die angeordneten fünf Wochen Kindergarten- und Schulschließung neigen sich dem Ende zu. Aber dass das nicht der Abschluss aller Einschränkungen sein wird, ist uns Eltern schon seit Längerem bewusst. Vor ein paar Tagen hat sich Marlas Kindergartengruppenleiterin telefonisch nach unserer Lage erkundigt. Es tat gut, ihre Stimme zu hören, denn der Kindergarten samt den liebevollen Erzieherinnen fehlt enorm. Die Frage, ob Marla auch in den Sommerferien – vor ihrer Einschulung – betreut werden möchte und die freudige Reaktion meiner Tochter darauf hat mir wieder gezeigt, wie sehr sie den Kindergarten als weiteres festes soziales Gefüge außerhalb der Familie braucht.

Auch das leckere und auf die Geschmäcker der Kinder abgestimmte Mittagessen fehlt. Vor allem dort isst Marla eigentlich so gut wie alles. Während Fleisch (abgesehen von Wurst und Chicken-Nuggets) zu Hause lieber beiseitegeschoben wird, hieß es als Antwort auf meine täglichen nervenden Mama-Fragen, wie denn der Tag im Kindergarten war oder was es zum Essen gegeben habe, oft: War lecker, es gab Fleisch in Soße, und ich habe drei Mal nachgenommen. Irgendwann wurde mir klar: Im Kindergarten ist es ja auch Fleisch IN Soße und nicht Fleisch MIT Soße. Diesen Unterschied muss man als Mama erst einmal verstehen. Also werde ich heute auch mal Fleisch in Soße kochen.

Schnelles Hühnerfrikassee

Zutaten:

800 g Hähnchenbrustfilet

1 Liter Hühnerbrühe

1 - 2 EL Sojasauce

1 - 2 EL Sherry

40 g Butter

40 g Mehl

3 EL süße Sahne

1 Eigelb

1 EL Zitronensaft

6 Stangen Spargel , geschält (ersatzweise 1 Glas Spargel )

, geschält (ersatzweise 1 Glas ) 2 große Möhren

Schnell und fein: Hühnerfrikassee mit Spargel und Möhren. Quelle: Laureen Möller

Zubereitung:

Die Hähnchenfilets in die kochende Brühe geben, Sojasauce und Sherry zufügen und in ca. 15 Minuten garkochen. Fleisch herausnehmen, etwas abkühlen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.

Den Spargel klein schneiden. Die Möhren putzen und ebenfalls klein schneiden.

Aus Butter und Mehl eine Schwitze bereiten und mit so viel Hühnerbrühe ablöschen, dass eine sämige Soße entsteht. Möhren und Spargel zufügen und 10 Minuten köcheln lassen. Falls Spargel aus dem Glas verwendet wird, erst ganz zum Schluss zugeben. Eigelb und Sahne verrühren und unter die Soße rühren.

Das Fleisch vorsichtig unterheben, alles erhitzen und mit Salz, einer Prise Zucker und Zitronensaft abschmecken. Eventuell etwas Brühe nachgießen.

Dazu passt sehr gut Reis.

Von Laureen Möller