Velpke

Beim Scrollen durch den Instagram-Account der Wolfsburgerin Larissa Christoph läuft einem das Wasser im Mund zusammen: Die 42-Jährige kocht und backt unter „Favorite Food by Lari“ Hauptgerichte und Desserts. Angefangen hat alles wegen Corona: sie wollte zeigen, wie einfach leckere Rezepte gelingen. Inzwischen hat sie mehr als 22 000 Abonnenten, ihr werden Töpfe und Pfannen von Sponsoren zugeschickt und sie veröffentlichte ihr drittes Rezeptheft.

Die Wolfsburgerin filmt sich – oder eher ihre Hände – fast jeden Tag beim Kochen. „Zuerst wollte ich nie ein Video veröffentlichen und mein Gesicht zeigen“, erzählt Christoph. Nach mehr als 300 Fotos und zahlreichen Storys, das sind Videos bei Instagram, die teilweise nach 24 Stunden wieder verschwinden, steht fest: sie kann auch entspannt vor der Kamera quatschen.

Im März 2020 hat Larissa Christoph das erste Foto hochgeladen

Am 6. März 2020, kurz vor dem ersten Lockdown, hat Christoph ihr erstes Bild hochgeladen. Im August hatte sie schon mehr als 10 000 Fans. „Ich wurde überrannt, mir blieb keine Zeit für ein Konzept“, so Christoph. Ihr Ziel war es nämlich „nur“ den Menschen zu zeigen, wie einfach und schnell ein leckeres Gericht zubereitet werden kann.

So kocht die Wolfsburgerin bei Instagram – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Wolfsburgerin Larissa Christoph hat wegen Corona einen Instagram-Account eröffnet. Und das kam bei den Zuschauern sehr gut an: inzwischen backt und kocht sie live vor tausenden Zuschauern.

Christoph ist in Russland aufgewachsen, mit neun Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Ihre Mutter hat ihr die Gerichte der russisch-deutschen Küche sowie alle Grundlagen des Backens und Kochens beigebracht. Bereits als Jugendliche hat sie das Mittagessen gekocht und Rezepte mit Fotos abgeheftet. Damit macht sie heute weiter: Inzwischen ist ihr drittes Rezeptheft „Einfach kochen ohne Fleisch“ erschienen.

Die Wolfsburgerin veröffentlichte ihr drittes Rezeptheft

Davor veröffentlichte sie das Kochbuch „Hauptgerichte für jeden Tag“ und „Heute schon an morgen denken“. Für jedes Heft wählte Christoph 20 Rezepte aus, sie fotografierte die Gerichte selber und legt passende Einkaufslisten und Tipps fürs Einkaufen dazu. „Ich gehe einmal die Woche mit einer Einkaufsliste einkaufen, das spart Zeit und Geld – und im Moment auch Kontakte. Und die frischen Lebensmittel wie Fleisch kaufe ich kurz vor der Zubereitung“, so die Wolfsburgerin. Die Rezepthefte können auf ihrer Webseite https://favoritefoodbylari.de bestellt werden, auf dem Blog sind viele Rezepte und sogenannte Wochenpläne zu finden. „Am Sonntag überlege ich, welche Gerichte in der Woche gekocht werden und diesen Plan teile ich mit meinen Abonnenten“, erklärt die 42-Jährige.

Die gelernte Notarfachangestellte arbeitet zurzeit als Integrationshelferin beim Familienservice in Wolfsburg. Mit ihrem Mann und ihren drei Mädchen wohnt sie in Velpke. Tochter Jocy (18) steht manchmal mit Mama vor der Kamera. „Die Mädels sind sehr stolz auf mich, teilen meine Videos und ihre Freunde wollen auch gerne bei uns mitessen“, erzählt Christoph.

Mehr als 22.000 Fans folgen der Wolfsburgerin auf Instagram

Die Fan-Gemeinschaft im Internet wächst auch ständig weiter: inzwischen folgen ihr mehr als 22 000 Fans auf Instagram. Somit ist die Wolfsburgerin zu einer neuen Food-Influencerin geworden – und das lockt Sponsoren an. „Ich habe eine Kooperation und manchmal habe ich Rabatt-Codes. Jedoch müssen die Firmen zu mir passen, daher habe ich auch schon Kooperationen abgelehnt“, sagt sie.

Die Food-Bloggerin Larissa Christoph hat unterschiedliches Geschirr, damit die Fotos für ihren Instagram-Account immer wieder anders aussehen. Quelle: Roland Hermstein

Als Influencerin bekommt sie Töpfe, Pfannen und Reinigungsmittel für die Küche zugeschickt, die sie dann wiederum ausprobiert und präsentiert. Christoph testet auch ihre Nudelmaschine aus, zeigt Schritt für Schritt, wie ein Hefeteig zubereitet wird oder postet das angerichtete Gericht. Für diese Fotos hat sie unterschiedliches Geschirr und verschiedene Hintergrund-Wände, die sie mit einem Stativ aufstellt. „Ich koche nicht anders als sonst, außer das ich jetzt abwiege anstatt nach Gefühl zu messen. Und natürlich fotografiere ich mein Essen vor dem Verzehr“, so Christoph.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig