Knöllchen-Ärger: Bäckerei geht gegen Halteverbot vor

Wohltberg

Edeltraud Rücker, Seniorchefin der gleichnamigen Bäckerei in der Grauhorststraße, macht sich Sorgen: Immer wieder bekommen ihre Kunden Knöllchen, weil sie zum Brötchenholen im Halteverbot stehen. Das Problem: Andere Parkplätze gibt es kaum. Jetzt hat die 80-Jährige eine Unterschriftenaktion gestartet, um ihre Kunden nicht zu verlieren.

Die Bäckerei Rücker liegt an der Ecke Grauhorststraße/ Herrenwiese. In der Grauhorststraße gibt es zwar Parkbuchten – doch die seien meist belegt, klagt Rücker. Ein großer Anteil wird schon durch die Einsatzwagen eines benachbarten Pflegedienstes genutzt, der nach eigenen Angaben keinen gesonderten Firmenparkplatz hat.

Drei Minuten reichen kaum für Kaffee und Brötchen

Viele Kunden halten deshalb in der Straße Herrenwiese. Die Plätze wären ideal und nah am Eingang gelegen – wäre da nicht das Halteverbot. Teilweise handelt es sich um ein absolutes Verbot, teilweise nur um ein eingeschränktes. Aber selbst dort dürfen Autofahrer maximal drei Minuten stehen. Wenig Zeit, um Brötchen und Kaffee zu holen.

Eine Zeitlang schien ein ungeschriebenes Abkommen mit dem Ordnungsamt für alle Seiten zu funktionieren: „Das Ordnungsamt hat früher gesagt: Wenn jemand nur schnell Brötchen kauft, ist das okay“, berichtet Rücker. Doch in letzter Zeit gab es wieder vermehrte Kontrollen und Knöllchen.

Beim Ordnungsamt gehen Beschwerden ein

Dahinter stehe wohl einer der Nachbarn, meint die Seniorin. Denn die Beamten hätten ihr erklärt, sie hätten Hinweise bekommen, denen sie nachgehen müssten. „Wenn ich wüsste, wer das ist, würde ich ihm einen Besuch abstatten!“, sagt Rücker mit einer Energie, wie sie nur wenige 80-jährige Damen aufbringen. „Und ich würde ihm einen Blumenstrauß mitbringen.“

Denn der Parkplatz-Ärger ist für die Seniorchefin mehr als eine Unstimmigkeit unter Nachbarn. Ihr Geschäft ist eine der ganz wenigen eigenständigen Bäckereien in Wolfsburg, hinter „ Rücker“ steht keine Kette. „Man kämpft schon um jeden Kunden“, sagt Rücker. „Die Supermärkte nehmen uns ja alle weg.“ Die Menschen, die morgens auf dem Arbeitsweg zum Werk oder zum Klinikum bei ihr halten, sind deshalb überlebenswichtig für die Bäckerei, die in diesem Jahr 55 Geschäftsjahre feiert, 40 Jahre davon in Wolfsburg.

Klares Signal: Schon in den ersten paar Tagen beteiligten sich über 200 Kunden an der Unterschriftenaktion. Quelle: Britta Schulze

In einer ihrer schlaflosen Nächte kam Rücker dann auf die Idee, Unterschriften zu sammeln. Nach den ersten vier Tagen hatten schon über 200 Kunden signiert. Als nächstes will Rücker damit am Mittwoch, 5. Februar, in den Ortsrat Mitte-West gehen.

Dort sind die Politiker schon auf das Problem aufmerksam geworden, unter anderem Heinz Gläser ( SPD) und Velten Huhnholz (PUG). Die PUG hat deshalb sogar schon einen Antrag formuliert. Darin fordert sie eine Parkscheibenregelung: Autofahrer sollen eine halbe Stunde ungestraft am Rand der Straße Herrenwiese parken dürfen, der Abschnitt soll für etwa fünf Autos Platz bieten.

Gegen das Halteverbot: PUG-Politiker Velten Huhnholz (links) hat einen Antrag aufgesetzt. Quelle: privat

„Der Bäckerei Rücker wird es wahrlich nicht leicht gemacht, an diesem Standort seine Gewerbe zu betreiben und zu halten“, erklärt Huhnholz. „Und sie ist eines der letzten kleinen Einzelunternehmen hier in Wolfsburg.“

Lesen Sie auch:

Von Frederike Müller