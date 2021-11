Wolfsburg

Mit einer tollen Bühnenfassung des Spielfilmklassikers „Eine verhängnisvolle Affäre“ begeisterten die Hamburger Kammerspiele das Wolfsburger Publikum. Am Sonntagabend wurde die Geschichte um einen erfolgreichen Anwalt, dessen Leben durch einen One-Night-Stand komplett aus dem Ruder läuft, auf der Bühne im Scharoun Theater Wolfsburg gespielt.

Dan Gallagher (Christian Nickel) lebt in Manhattan und führt ein glänzendes Leben. Er ist im Beruf als Anwalt sehr erfolgreich. Die Ehe läuft wunderbar. Seine Frau Beth (Lisa Karlström) hat einen guten Job aufgegeben, um sich um das gemeinsame Kind zu kümmern.

Dann trifft er eines Abends in einer Bar auf die attraktive Alex Forrest (Alexandra Kamp) und lässt sich von ihr verführen. Fortan gerät sein Leben immer mehr aus dem Ruder. Denn Alex lässt Dan nicht in Ruhe, ruft ihn ständig im Büro und zuhause an. Schließlich offenbart sie ihm, dass sie ein Kind von ihm erwartet.

Die Schlinge zieht sich immer enger um den Hals des Ehemanns

In dem Thriller aus der Feder von James Daerden, der 1987 mit Michael Douglas und Glenn Close in den Hauptrollen ein riesiger Kinoerfolg wurde, zieht sich die Schlinge erst langsam um den Hals des Ehemanns, bis die Dramatik nahezu ins unerträgliche reicht, da Alex immer heftiger agiert, sich an die Familie ranmacht, das Kaninchen der Tochter ersticht und diese sogar kurzzeitig entführt.

Die immense Dichte, die ein Thriller auf der Leinwand hat, ist auf der Bühne kaum nachzustellen. In der Inszenierung von Christian Nickel gelang das trotzdem großartig. Überhaupt war das Stück wunderbar auf die Bühne gebracht. Mit nur wenigen Requisiten und einer großen Leinwand, die zum einen mit verschiedenen Szenenbildern angeleuchtet war, aber auch durchscheinend Spiel hinter der Projektionsfläche zeigte, war der Wechsel der verschiedenen Orte sehr schön dargestellt.

Das Timing war hervorragend

Zudem flossen die Szenen meist ineinander über. Gelegentlich wandte sich der Hauptdarsteller direkt an das Publikum und erzählte seine Geschichte. Das Timing bei allen Wechseln war hervorragend und trug sehr zum gelungenen Spannungsbogen bei. Teilweise wurden auch Filmsequenzen zur Erzählung eingesetzt. Das war eine rundum gelungene Bühnenadaption eines zum Ende hin wirklich knallharten Thrillers.

Von Robert Stockamp