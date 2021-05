Wolfsburg

Weniger Intensivpatienten im Klinikum, Testpflicht im Einzelhandel und noch keine Aussicht auf Regelbetrieb für Kitas und Schulen: Die WAZ fasst die aktuelle Corona-Lage in Wolfsburg zusammen.

Die Situation im Klinikum Wolfsburg entspannt sich leicht: Lagen in der ersten Mai-Hälfte oft noch mehr als zehn Covid-Patienten auf der Intensivstation, sind es aktuell laut Divi-Intensivregister nur noch fünf. Weitere fünf werden in regulären Stationen behandelt. Derzeit muss niemand von ihnen invasiv beatmet werden. Zwischenzeitlich hatte das Klinikum seine Intensivstation um mehrere Betten aufgestockt – inzwischen sind es wieder nur die üblichen 26 Betten. Kliniksprecher Thorsten Eckert kommentiert: „Da die Inzidenzzahl in Wolfsburg im Landesvergleich noch auf einem höheren Niveau liegt, hoffen wir, dass sich die Infektionslage in Wolfsburg trotz der Feiertage weiter entspannt.“

Wolfsburg liegt noch weit über dem Landesschnitt

Während Niedersachsen sich insgesamt über einen Wert von 42,8 freuen kann (Stand Dienstag), zählt Wolfsburg noch 75,6 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Stadt meldete am Dienstag 19 Neuinfektionen im Vergleich zu Freitag. Insgesamt infizierten sich in Wolfsburg seit Beginn der Pandemie 3921 Menschen mit Corona, davon gelten 3741 als genesen, 83 sind verstorben. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 97 laufende Fälle.

So geht das Impfen voran Obwohl das Land angekündigt hatte, in Impfzentren vorerst keine Erstimpfungen mehr vorzunehmen, sondern den Impfstoff zunächst für Zweitimpfungen zu verwenden, haben im Wolfsburger CongressPark viele Menschen ihren ersten Pikser bekommen: In der 20. Kalenderwoche gab es in Wolfsburg über 2000 Erstimpfungen – und damit mehr als Zweitimpfungen im selben Zeitraum. Insgesamt wurden in der Woche 3839 Dosen Impfstoff verabreicht, knapp 1000 mehr als in der Vorwoche. Mit 3421 Dosen führt Biontech dabei die Liste an, nur 385 der Spritzen waren mit Moderna gefüllt, 33 mit Astrazeneca und keine einzige mit Johnson and Johnson. Die beiden letzteren dürfen in niedersächsischen Impfzentren nicht mehr an Unter-60-Jährige vergeben werden.

Damit bleibt es für Wolfsburg bei den bestehenden Regeln beziehungsweise Lockerungen: Fürs Shoppen ist kein Termin mehr nötig, aber in den meisten Geschäften (etwa in Bekleidungsgeschäften, Baumärkten und Möbelhäuser) müssen volljährige Kunden einen negativen Corona-Test, vollständigen Impfschutz oder eine überstandene Infektion nachweisen. Erst bei einer stabilen Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht für den Einzelhandel.

Die Testpflicht gilt ebenfalls für die Gastronomie, die aktuell ihre Außenbereiche öffnen darf. Auch hier entfällt die Pflicht für Personen mit vollständig wirksamem Impfschutz oder einem Genesenen-Nachweis.

Kontaktsport im Freien unter Auflagen möglich

Fitnessstudios und andere Indoor-Sporteinrichtungen dürfen mit Hygienekonzept öffnen. Draußen dürfen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren mit bis zu 30 Personen und zusätzlichen Betreuern Sport treiben. Eine Testpflicht gibt es nur für volljährige Sportler und die Betreuer. Negativ getestete Erwachsene dürfen im Freien kontaktlosen Sport treiben, sofern sie einen Abstand von zwei Metern einhalten oder je Person eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung steht. Kontaktsport dürfen Erwachsene im Freien nur mit Personen des eigenen Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treiben. Auch beim Sport entfällt die Testpflicht für vollständig Geimpfte und Genesene.

Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es in Wolfsburg derzeit nicht mehr. Ein Haushalt darf sich mit maximal zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts treffen. Vollständig Geimpfte und seit maximal sechs Monaten Genesene werden nicht mitgezählt.

Schulen, Kitas und Großfamiliennester bleiben im Szenario B, also im Wechselmodell. Niedersachsenweit dürfen sie theoretisch ab Montag, 31. Mai, in den Regelbetrieb zurückkehren – aber nur, wenn die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 50 lag.

