Am am 17. November findet der Weltfrühgeborenentag (World Prematurity Day) statt. Jedes 10. Kind wird als Frühchen geboren. In Deutschland sind das jährlich rund 60 000 Neugeborene. Die damit zusammenhängenden Besonderheiten, Risiken und Probleme für Frühchen und ihre Familien sollen an diesem Tag thematisiert werden. Denn trotz aller medizinischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte werden die Risiken und Probleme, die sich für ein Kind und seine Familie durch den Frühstart im weiteren Leben ergeben, häufig nicht ausreichend wahrgenommen.

In über 60 Ländern auf der ganzen Welt finden unterschiedlichste Veranstaltungen statt. Frühchenvereine, Elterngruppen, Kliniken, Familien, Gesundheitszentren, Politiker und weitere Gruppen machen gezielt auf die Situation der zu früh geborenen Kinder und deren Familien aufmerksam.

Ein besonderes Ereignis am Weltfrühgeborenentag ist die Aktion „Light it up purple“. Initiiert von der amerikanischen Organisation March of Dimes werden in weltweiten Lichtinstallationen bedeutende Bauwerke, Naturdenkmäler und Gebäude an diesem Tag in Lila – der Farbe der Frühgeborenen – angestrahlt.