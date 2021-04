Zutritt haben in Ausnahmefällen nach vorheriger Rücksprache: medizinisch notwendige Begleitpersonen; ein Elternteil, das Kinder auf Stationen oder in der Notfallambulanz der Kinderklinik begleitet; Besucher von Patienten in unmittelbar lebensbedrohlichen Zustand; Besucher von Patienten, die palliativmedizinisch versorgt werden; Begleitpersonen bei Entbindungen; Väter oder Bezugspersonen auf der Mutter-Kind-Station; Personen, die im Klinikum oder in angegliederten Praxen, Medizinischen Versorgungszentren oder weiteren Zentren ambulant behandelt werden müssen und einen entsprechenden Termin haben. Deren Begleitpersonen erhalten nur in medizinischen Ausnahme­fällen und ebenfalls nach erfolgter Rücksprache Zutritt. Besucher müssen sich beim Betreten des Klinikums anmelden und werden gebeten, die Online-Registrierung zu nutzen. Besucher der Kinderklinik werden gebeten, das Registrierungsformular ausgedruckt mitzubringen.