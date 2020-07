Klinikum Wolfsburg weitet Corona-Tests in der Belegschaft aus

Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg führt ab der kommenden Wochen stichprobenartige Corona-Tests in der Belegschaft ein. Damit sollen Patienten und Beschäftigte vor einer Übertragung des Coronavirus innerhalb des Klinikums geschützt werden, teilte die Stadt Wolfsburg auf WAZ-Anfrage mit.

Das Mitarbeiter-Screening sei in den vergangenen Wochen vorbereitet worden und soll am Montag, 3. August, starten. Hintergrund für die Entscheidung sind der Stadt zufolge die aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zur nationalen Teststrategie. Bislang hat das Klinikum in der Regel fast ausschließlich nur Mitarbeiter getestet, wenn diese Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, aus einem Risikogebiet eingereist waren oder sie Symptome zeigten.

Ausgabe der Screening-Karten soll zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen

Das neue Testverfahren basiert der Stadt zufolge darauf, dass an vier Tagen einer Woche Mitarbeiter beim Betreten des Klinikums nach einem rein zufälligen Prinzip eine Karte erhalten, mit der sie aufgefordert werden, sich an diesem Tag im Klinikum testen zu lassen. Grundsätzlich sei die Ausgabe der Screening-Karten an den verschiedenen Wochentagen an unterschiedlichen Orten des Klinikums zwischen 6 und 8 Uhr geplant. „Wir bleiben zudem flexibel und passen die Uhrzeiten für die Ausgabe entsprechend der aktuellen Situation an, um alle Berufsgruppen am Klinikum einzubinden“, sagte eine Stadtsprecherin. So seien auch Tage geplant, an denen Testkarten schon vor 6 Uhr ausgegeben werden, um an diesem Tag beispielsweise Mitarbeiter des Frühdienstes in der Pflege einzubeziehen. Die Ausgabezeit könne sich auch auf andere Tageszeiten verschieben.

Das Klinikum Wolfsburg hat mit dem Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg ein regelmäßiges Mitarbeiter-Screening in einem Zwei-Wochen-Rhythmus vereinbart.

