Klinikum Wolfsburg warnt vor Brandverletzungen bei Kindern

Wolfsburg

Etwa 30 000 Kinder und Jugendliche müssen in Deutschland pro Jahr wegen Verbrennungen oder Verbrühungen ärztlich behandelt werden – und in bis zu 8000 Fällen handelt es sich um schwerwiegende Verletzungen. Oft könnten Unfälle vermieden werden, meinen Oberarzt Detlef Schmitz und Prof. Dr. Jacqueline Bauer, die Leiterin der Kinderklinik in Wolfsburg. Zum „Tag des brandverletzten Kindes“ am 7. Dezember wollen sie aufklären – und raten, die Folgen der Verletzungen nicht zu unterschätzen.

Ein großes Problem sind Narben. Weil Kinder und Jugendliche noch wachsen, kann Verhornung dazu führen, dass die Bewegungsfähigkeit von Gliedmaßen beeinträchtigt wird, wenn die Haut sich nicht mehr anpassen kann. Wie schwer eine Brandverletzung ist, könnten Laien oft nicht genau erkennen, mahnt Prof. Dr. Bauer. In Wolfsburg gebe es pro Jahr etwa zehn alarmierende Fälle. Die schwersten werden vom Klinikum aus nach der notwendigen Erstversorgung an Spezialisten in einem Zentrum für schwer brandverletzte Kinder vermittelt.

Kleinigkeiten retten Leben

„Es sind oft Kleinigkeiten, die das Leben eines Kindes retten können“, sagt Prof. Dr. Bauer. Zum Beispiel, den Griff einer Pfanne auf dem Herd nach innen zu drehen oder Tassen mit einer heißen Flüssigkeit nicht an den Rand eines Tisches zu stellen. Schon zu stark erwärmtes Essen sei mit Vorsicht zu genießen, da Kleinkinder viel empfindsamer seien. Der althergebrachte Test der Temperatur am eigenen Handgelenk sei deshalb unerlässlich. Die ebenso traditionellen Wärmflaschen dagegen sind ein Tabu – viel zu groß die Gefahr, dass das heiße Wasser durch den Verschluss oder einen Riss doch austritt. Und auch von Kirschkern- oder Kräuterkissen, die als Alternative häufig in der Mikrowelle zu stark erwärmt werden, rät Prof. Dr. Bauer ab. Vor allem die Haut von Babys und Kleinkindern sei viel empfindlicher als die von Erwachsenen. „Besser ist es, den Bauch oder die Füße zu massieren. Das trägt zur Entspannung bei“, rät sie für den Fall von Schmerzen. Und wenn Eltern meinen, sie müssten den Kinderwagen im Winter vorwärmen, sollten sie mit dem Unterarm die Temperatur testen und die Wärmequelle entfernen, bevor sie das Kind hineinlegen.

Im Winter drohen zudem besondere Gefahren – bei offenen Flammen am Adventskranz oder bei Böllern und Silvesterraketen. Letztere würde die Klinik-Chefin angesichts der dramatischen Verbrennungen, die sie schon sehen musste, am liebsten nur noch für die Hände von ausgebildeten Pyrotechnikern freigeben. „Natürlich macht Feuerwerk Spaß“, weiß Detlef Schmitz. Aber die Gefahr sei groß. „Besonders bei Böllern ohne Zulassung und Prüfzeichen.“ Man kann den Nachwuchs nicht vor allem beschützen, weiß Prof. Dr. Bauer. „Kinder sind kleine Forscher und Neugierde ist wichtig“, betont sie. Vorsicht und Aufsicht sind es jedoch auch.

Keine Scheu vor Fahrt in die Klinik

Wenn doch etwas passiert, sollten Eltern so schnell es geht mit dem Nachwuchs zur Notaufnahme des Klinikums kommen, ohne rote Ampeln zu missachten. Und falls die Erwachsenen selbst zu aufgeregt sind, lieber gleich einen Notarzt rufen.

Was tun bei Verbrennung oder Verbrühung? Wenn Kinder sich verbrennen oder verbrühen, sollten Erwachsene besonders schnell und besonders sorgsam handeln. Hier Tipps der Wolfsburger Kinderklinik für die Erstversorgung: 1. Kleidung entfernen – bei Verbrühungen gilt das natürlich speziell für die feuchten Sachen, aber sinnvoll ist es grundsätzlich auch bei Brandwunden, da die Infektionsgefahr und die Gefahr weiterer Verletzungen steigen, wenn zum Beispiel Stoff an der Wunde klebt. 2. Die befallene Stelle oder Wunde mit kühlem oder lauwarmem Wasser reinigen. Kein Eis oder zu kaltes Wasser verwenden, da das die Haut zusätzlich schädigen könnte. 3. Die Wunde vor dem Transport ins Klinikum nur mit einem sauberen Handtuch oder besser noch einem sterilen Tuch aus dem Auto-Verbandskasten locker bedecken. Nicht abschnüren und nicht zu dick umwickeln. 4. Von Hausmitteln wie Honig, Quark oder Zahnpasta raten die Mediziner dringend ab. Welche Medikamente oder Salben notwendig sind, sollte ein Facharzt entscheiden. Brandblasen sind ein deutliches Zeichen für eine Verletzung, die auch untere Hautschichten angegriffen haben könnte. Aber auch großflächige Rötungen sind im Prinzip offene Wunden und müssen versorgt werden.

Als Faustregel gilt: Spätestens wenn die betroffene, gerötete Hautpartie größer ist, als die Hand des Kindes, muss die Verletzung ärztlich behandelt werden. Aber auch bei kleineren Schäden schade es nicht, wenn Fachleute draufgucken – und zwar nicht erst nach drei Tagen, wenn die Wunde möglicherweise infiziert ist. „Wir kümmern uns und sind hier sieben Tage lang 24 Stunden erreichbar“, versichert die Leiterin der Kinderklinik.

Von Andrea Müller-Kudelka