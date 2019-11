Wolfsburg

Das Klinikum Wolfsburg ist als neuer Partner dem Netzwerk „Wir für Gesundheit“ beigetreten. Es umfasst mehr als 260 ausgewählte Kliniken sowie eine Vielzahl ambulanter Einrichtungen in ganz Deutschland, die überdurchschnittlich hohe Behandlungs- und Servicequalität erbringen. Zudem gibt es eine PlusCard für Beschäftigte des Klinikums – sie beinhaltet unter anderem eine betriebliche Krankenzusatzversicherung.

Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Wirtschafts-Standortfaktor

„ Gesundheitsversorgung ist für Wolfsburg ein wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor, aber vor allem für die Lebensqualität der Menschen vor Ort entscheidend. Ich freue mich sehr, dass unser Klinikum durch die neue Partnerschaft Arbeitgebern und damit vielen Patienten einen Mehrwert bieten kann“, sagt Sozialdezernentin Monika Müller.

„Die Aufnahme unseres Hauses in das Netzwerk bestätigt zudem unsere Leistungen in allen medizinischen und pflegerischen Bereichen“, ergänzt Klinikumsdirektor Wilken Köster. Voraussetzung war die erfolgreiche freiwillige Teilnahme an externen Qualitätsprüfungen.

PlusCard für Beschäftigte des Klinikums

„Wir für Gesundheit“ ist Deutschlands größtes Gesundheitsnetzwerk, das gemeinsam mit dem Debeka-Krankenversicherungsverein für Arbeitgeber die PlusCard entwickelt hat. Die PlusCard beinhaltet eine betriebliche Krankenzusatzversicherung für Beschäftigte; in Zeiten eines Fachkräftemangels ein innovatives Angebot zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung.

Mit der PlusCard ermöglichen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Privatpatienten-Komfort in allen Partnerkliniken des Netzwerks, einen Facharzt-Terminservice und eine Vorteilswelt.

„Unternehmen aus der Region können die PlusCard als Zusatzangebot für ihre Mitarbeiter einsetzen. Denn mit dem Beitritt des Klinikums Wolfsburg, genießen PlusCard-Inhaber jetzt auch hier neben der überdurchschnittlich guten medizinischen Qualität die besonderen Services der Komfortzimmer“, sagt Silvio Rahr, Geschäftsführer von „Wir für Gesundheit“.

