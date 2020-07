Wolfsburg

Im Wettbewerb um Pflegekräfte bietet das Klinikum Wolfsburg seinen Beschäftigten künftig mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Im Rahmen des neuen Projekts „Flexi-Pool“ für ausgebildete Pflegekräfte kommen die Pool-Beschäftigten im Klinikalltag künftig variabel zum Einsatz und sichern bei Dienstausfällen oder bei erhöhtem Arbeitsaufkommen auf den verschiedenen Stationen die Patientenversorgung. Den Umfang ihrer Wochenarbeitszeit bestimmten die Pflegekräfte dabei selbst – je nach individueller Lebenssituation und ihren eigenen Wünschen.

„Wir gehen diesen neuen Weg, um die Qualität im Pflegebereich nachhaltig zu sichern“, sagt die Pflegedirektorin des Klinikums, Christiane Bitter. Das Ziel sei es, mit den Pool-Beschäftigten Lücken in Dienstplänen besser schließen zu können. Die Stationsteams sollen so bei knappen Personalressourcen im Früh- und Spätdienst schnelle und qualitativ hochwertige Unterstützung erhalten.

Klinikum sichert Pool-Personal größtmögliche Flexibilität zu

Der neue Flexi-Pool ist Bitter zufolge besonders interessant für ausgebildete Pflegekräfte mit familiären, privaten oder sozialen Verpflichtungen und damit verbundenen Einschränkungen in der Arbeitszeit. Auch Wiedereinsteigern soll damit eine Möglichkeit geboten werden, zum Beispiel nach ihrer Elternzeit in ihren Beruf zurückzukehren. „Wir sichern unserem Pool-Personal bei der Wahl der Arbeitszeit die größtmögliche Flexibilität zu. Diese muss jedoch zu unserem Auftrag passen: das ist die tägliche Patientenversorgung rund um die Uhr“, erklärt die Pflegedirektorin.

Die Pool-Beschäftigten zähen offiziell als Angestellte des Klinikums, erhalten unbefristete Arbeitsverträge und dieselben betrieblichen Leistungen wie alle anderen Beschäftigten. Nach einer Einarbeitungsphase will das Klinikum die Flexi-Pool-Mitarbeiterinnen bei mittel- und langfristigen Personalausfällen für mindestens sieben Tage in einem Bereich einsetzen. Die Dienste sollen bis zu vier Wochen im Voraus geplant werden.

Zum neuen Flexi-Pool gehören derzeit drei variabel einsetzbare Mitarbeiterinnen. Das Klinikum will das Team zeitnah auf etwa 30 Beschäftigte aufstocken. Dies soll sowohl über Wechsel innerhalb der Belegschaft als auch über Neueinstellungen erfolgen. „Ein großer Vorteil für die Pflegefachkräfte ist, dass sie das Klinikum und damit den Standort an dem sie arbeiten kennen. Für sie ändert sich nur die Station beziehungsweise der Bereich, in dem sie eingesetzt werden“, sagt Lynn Erle, Bereichsleiterin für den Flexi-Pool.

Bei dem Flexi-Pool handelt es sich um ein einmaliges Projekt in der Region

Mit der Möglichkeit von Wunsch-Arbeitszeiten will sich das Klinikum als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Nach Angaben der Pflegedirektorin handelt es sich bei dem Flexi-Pool um ein einmaliges Projekt in der Region. „Wir ringen am Arbeitsmarkt um qualifizierte Pflegekräfte“, beschreibt Bitter die Situation. Die Einteilung der Arbeitszeit habe erheblichen Einfluss auf die Zufriedenheit der Beschäftigten. Im Pflegebereich hat das Klinikum bereits zwei weitere Pools etabliert: einen für kurzfristige Personalausfälle, einen weiteren für die Unterstützung der Nachtdienste.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Klinikums: www.klinikum.wolfsburg.de. Fragen zum Projekt beantwortet Bereichsleiterin Lynn Erle unter Telefon (0 5361) 80 32 09 oder per E-Mail an lynn.erle@klinikum.wolfsburg.de.

Von Florian Heintz